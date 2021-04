Milou Dees oppermachtig in kür op muziek

Milou Dees won zondagmiddag de kür op muziek voor young riders in Sint Truiden. De Nederlandse amazone scoorde met haar Francesco (v. Florencio I) maar liefst 75,767% voor haar optreden. De jury zette haar unaniem op de eerste plaats. De Belgische Karoline Sofie Vestergaard was met Junior Hit (v. Sandro Hit) tweede, met een score van 72,575%. Zij bleef daarmee de Nederlandse Kimberly Pap en Just a Dream STRH (v. Dream Boy) nipt voor. Pap scoorde 72,525%.