Minderhoud en Casper met ruim 76% naar winst in kür

In de driesterren kür op muziek was de overwinning voor Hans Peter Minderhoud en Glock's Casper (v. Westpoint). Het internationale debuut van de combinatie had niet beter kunnen voorlopen, de Nederlander was eerder dit weekend al tweede in de GP.

Minderhoud stak met zijn 76,19% bijna een procent boven de concurrentie uit. Hij werd door twee juryleden op één gezet en door twee op twee, maar bij het Franse jurylid kwam hij niet verder dan de vijfde positie.

De tweede plaats was voor Severo Jurado Lopez met Rialto Star (v. Royal Diamond). De Spanjaard reed naar 75,305% en was ook voor twee juryleden de beste. De derde plaats in deze driesterren kür was voor de Zweedse Ida-Linn Lundholm met Dan Brown (v. Dancier).

Elias 494 naar 71,5%

De jarige Marc-Peter Spahn, die voor België uitkomt maar een trainingsstal in Nederland heeft, reed de Friese stamboekhengst Elias 494 (v. Jorn) naar de achtste plaats en 71,485%. Spahn debuteerde dit voorjaar met zijn Fries op internationaal niveau.

