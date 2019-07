Nadat Hans Peter Minderhoud de kür in Falsterbo had gewonnen vond de dressuurruiter het wel welletjes met al die grote dressuurpaarden. In het Zweedse stadion reed Minderhout op een IJslander een razendsnelle tölt, tot hilariteit van alle aanwezigen. Dat de Nederlander mooi stil kan zitten wisten we natuurlijk al, maar dit is toch ook leuk om te zien.