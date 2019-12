Minna Teldes Isac verkocht naar Duitsland

De 14-jarige Zweedse dressuurruin Isac (v. Hip Hop), waarmee Minna Telde deze zomer nog successen vierde in de Nations Cupwedstrijden, is verkocht. Dat maakte de amazone deze week bekend. "Er zijn veel tranen gevloeid" aldus Telde, die de ruin al vanaf vijfjarige leeftijd reed en in 2010 met hem negende werd op het WK voor jonge dressuurpaarden in Verden. Sinds 2016 reed het duo internationaal op het hoogste niveau.

Dit jaar nog waren er eerste plaatsen in Doha, Christiansand en Flyinge. In Falsterbo maakten Telde en Isac deel uit van het Zweedse team dat de Nationscupwedstrijd daar won. “We hebben een fantastische reis gemaakt samen en dit jaar was echt fantastisch. Heel cool om op zo’n hoogtepunt samen te eindigen” aldus Telde. Isac zet zijn carrière voort in Duitsland.

Bron: Ridsport / Horses.nl