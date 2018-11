Mireille ten Have: ‘Ik hoopte maar dat ik op paard kon zitten’

Begin oktober dit jaar maakte Mireille ten Have haar ZZ-Zwaar-debuut met de Vivaldi-dochter Encanta Karla. Vandaag won het duo hun laatste optreden in deze klasse op de Subtop-wedstrijd in Zevenaar, met percentages van 66,50% en 66,07%. Daarmee sleepte de amazone het startbewijs voor de Prix St. Georges in de wacht. "Het klinkt misschien stom, maar ik heb een klein beetje haast", vertelt de amazone lachend.

“Ik heb heel lekker gereden, maar ik was zelf niet helemaal fit”, vertelt Ten Have. “Het schoot me gisteravond in de rug en ik kon bijna niet meer lopen. Ik heb een warm bad genomen en ben op de paracetamol overgegaan, in de hoop dat ik maar op paard kon zitten. Dat zitten lukte wel, maar de rest gaat nog vrij moeizaam.”

Laatste twee punten

Ondanks haar blessure slaagde de amazone er in om twee foutloze proeven te rijden. “Ik wilde heel graag die laatste twee winstpunten binnenhalen. Encanta is drachtig en ik kan nog tot eind januari, begin februari doorrijden. Tot die tijd wil ik graag zo ver mogelijk komen. Ze heeft sinds haar eerste proeven in Almelo zeven keer gewonnen en werd één keer tweede, dus ik hoop dat we die lijn kunnen doorzetten.”

Fijne galoptour

In Zevenaar verliep vooral de galoptour erg fijn. “De draf mag misschien nog wat meer vanzelfsprekend blijven. Met losrijden lukt dat wel mooi, maar in de proef hield ze net een beetje in. We hadden onder meer goede cijfers voor de verruimingen en ik heb hele fijne wissels gereden.” Over twee weken staat het Prix St. Georges-debuut in Vorden op de planning. “Ze beheerst het werk allemaal en mijn doel is om voor februari m’n punten in de Intermédiaire I binnen te hebben.”

‘Altijd geloof gehad’

“Het was in het begin niet heel makkelijk met Encanta, maar ik kan nu met haar lezen en schrijven. Alle puzzelstukjes vallen nu in elkaar, mede dankzij mijn trainer Yorick Smits, met hem is het echt teamwork. Ik ging Encanta rijden met het oog op het sportpredicaat. Soms ging het heel fijn en soms ook niet, maar ik heb er altijd geloof in gehad. Dat het nu zo goed gaat is onwijs gaaf en voelt als een beloning voor het werk van de afgelopen twee jaar. Het bijzondere is dat je voelt dat ze nog lang niet aan haar einde is.”

Veel kracht

De Vivaldi-dochter, die in eigendom is van de familie Loeters, is dragend van Toto Jr. en krijgt bij een draagmerrie een veulen van Franklin. Inmiddels weet Ten Have dat ze de driejarige dochter van Encata, Kaitlyn Karla, ook onder het zadel krijgt. “Zij is een dochter van Negro. Ze heeft heel veel kracht in haar beweging en lijkt een heel goede merrie. Ze wordt in het voorjaar zadelmak gemaakt en dan ga ik met haar aan de slag.”

Coevoet en Lakenberg winnen Lichte Tour

De Prix St. Georges in Zevenaar werd gewonnen door Gitte Coevoet en de Spielberg-zoon Mariënburg’s Dancing Sunlight. De amazone reed 66,77% bij elkaar en bleef daarmee net voor op young riders-amazone Carlijn Vaessen met Fossbury (v. Ampère). Leila Sticker mocht de derde prijs in ontvangst nemen. Zij werd met haar Ampère-zoon Fieldmaster ook nog tweede in de Intermédiaire I, net achter Angela Lakenberg met Bonjasky (v. Krack C).

Van Cranenbroek wint met mega-score

Ilse van Cranenbroek kende met Ampère-zoon Emerald S een succesvolle carrière in de Lichte Tour, maar had haar eerste starts in de Intermédiaire II haar handen nog vol. In Zevenaar reed ze haar beste proef tot dusver en werd beloond met 72,28%. “Ik ben nog helemaal in de zevende hemel. Ik was zo blij na mijn proef, maar nog blijer toen ik mijn punten zag.” Liseon Kamer-Bol werd tweede met Dance Little Diamond (v. Valdez).

Bron: Horses.nl