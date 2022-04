Mirelle van Kemenade – Witlox met 70% naar winst in GPS St-Truiden

De Nederlandse amazone Mirelle van Kemenade-Witlox is met Siebenstein (v. Sir Donnerhall) eerste geworden in de Grand Prix Spécial op het CDI 3* in het Belgische St-Truiden. Met 70,043% bleef ze de concurrentie voor. De tweede plaats was voor de Fransman Antoine Nowakowski die Quater Girl (v. Quaterhall) naar 69,596% stuurde.

Van Kemenades paard Siebenstein was voor corona een aantal keer op nationaal Grandprixniveau te zien onder dressuurbondscoach Alex van Silfhout, bij wie hij in training stond. Inmiddels heeft eigenaresse Van Kemenade de teugels weer overgenomen. Dit is het eerste internationale concours voor de combinatie.

Raateland

Geert Jan Raateland was met Don Bravour (v. Painted Black) zevende. Hij reed naar 67,936% in deze GPS.

Junioren

Eerder op de dag werd de individuele proef voor junioren gewonnen door de Deense Thilde Rude Hare met Fred the Red (v. Franziskus). Beste Nederlandse was Anniek van Dulst met Kadanz (v. Charmeur). Zij scoorde 69,471% en werd vijfde. Jessica Nesselaar was negende, met de 19-jarige Wendie (v. Kennedy) reed ze naar 67,470%.

Uitslag GPS

Uitslag Junioren

Bron: Horses.nl