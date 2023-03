Missie Anna Buffini geslaagd: startplek WB finale veilig gesteld

Anna Buffini reisde op het laatste moment naar Wellington om nog een gooi te doen naar de derde Amerikaanse startplek voor de wereldbekerfinale dressuur in Omaha. Met de winst in de kür op FRH Davinia la Douce vannacht en de hoogst behaalde score van 80.180% over drie GP küren, stelde ze die plek veilig ten koste van Sarah Tubman met First Apple.

Door de zege in de kür kwam Anna Buffini met haar zestienjarige Hannoveraanse merrie Davinia la Douce (v. Don Frederico) op een gelijke stand met Sarah Tubman in het klassement. Bij gelijke stand telde de hoogst behaalde score over de WB küren van dit seizoen. Buffini had in Thermal al 80.180% gereden, Tubmans hoogste score was 78.25% waardoor Buffini mag afreizen naar Omaha.

Johnson-zoon Bolero derde

In de kür van vannacht in Wellington hadden Sarah Tubman en de KWPN’er First Apple zich goed hersteld van de enigszins mislukte Grand Prix van de dag er voor. Het paar kwam nu tot het percentage van 77.450%. Morgan Barbançon, die verzekerd is van een startplaats in Omaha, reed Bolero (v. Johnson TN), gefokt door Van Hattem uit Oldebroek, naar de derde plaats met 77.410% in wat ze omschreef als “onze beste test tot nu toe”. Barbançon neemt haar 17-jarige Sir Donnerhall II OLD mee naar Omaha.

Laatste wedstrijd Kastel’s Nintendo

Canada’s Chris von Martels en zijn Olympiade-paard Eclips (v. Apache) werden vierde met 74.250%. Charlotte Jorst reed de 20-jarige Kastel’s Nintendo in de laatste wedstrijd van de hengst naar een score van 74.040% en de vijfde plaats. Nintendo gaat met pensioen en Jorst zal later deze maand officieel afscheid van hem nemen op de CDI5* in Wellington.

Bohemian zesde in kür

Dong Seon Kim uit Korea werd in zijn eerste internationale optreden met Bohemian (v. Bordeaux) zesde in de kür met 73.565%. Hij had hulp van Cathrine Laudrup-Dufour die speciaal hiervoor naar Wellington was gevlogen.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl/Dressage News