Mogelijk geen Deense jeugdruiters naar EK

Nadat gisteren bekend werd dat het Europees kampioenschap voor de dressuurjeugd toch doorgaat in Hongarije, besloot het ministerie van Buitenlandse Zaken in Denemarken een negatief reisadvies voor het land af te geven vanwege COVID-19. Dit betekend voor de Deense federatie dat ze (voorlopig) geen afvaardiging naar Hongarije zullen sturen.

“We hebben veel combinaties die klaar waren voor de Europese kampioenschappen en het is natuurlijk heel jammer om te moeten zeggen dat ze niet kunnen gaan”, aldus Morten Schram Rodtwitt, directeur van de Deense federatie. “We kunnen geen ruiters naar landen sturen waarvan het Ministerie van Buitenlandse Zaken alle onnodige reizen afraadt.” Hij benadrukt echter dat de beslissing uiteraard wordt heroverwogen als de reisadviezen worden gewijzigd.

Vanaf 7 mei waren de Deense topsporters wel vrij om naar het buitenland reizen. De regering ziet dat als zakenreis die als noodzakelijk wordt beschouwd. Deze regel geldt echter niet voor jeugdrijders.

Het EK voor de dressuurjeugd is van 9 tot en met 30 augustus in in Pilisjászfalu.

