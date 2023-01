Mol, Van Nek, Van Dalsen en Nes winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Oudkarspel 

De tweede competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup werd zaterdag verreden op het meerdaagse concours Indoor Beukers in Oudkarspel. Beste young rider was Roos Mol met Ilias (v. Zhivago). Bij de junioren noteerde Lara van Nek met Jatilinda (v. All at Once) de hoogste score. Dominique van Dalsen won met Zky (v. Zodiak Boy For Future) bij de pony’s en bij de children ging de zege naar Jente Nes met Sempre Avanti (v. Roman Nature).

De meeste deelname was bij de junioren, in die rubriek kwamen veertien combinaties in de ring. Meervoudig EK-amazone Lara van Nek had twee paarden meegenomen en was met beide succesvol. Haar proef met Jatilinda was goed voor de eerste prijs en met Jappaloup volgde ze als tweede. De top die werd compleet gemaakt door Jessica Nesselaar met Wendie.

Fijne paarden met potentie

“Lara stelde beide paarden netjes voor en reed keurige proeven. Met Jatilinda was het beeld heel mooi en de merrie heeft een mooie zelfhouding, maar ze zou nog iets meer op lengte voorgesteld mogen worden. Jappeloup viel vooral op in de galoptour. Dit zijn twee fijne paarden met potentie. Er zaten nog wel wat dingetjes in en er valt zeker nog winst te behalen in de afwerking”, vertelt jurylid Patrick Berends die samen met Adriaan Hamoen en Linda Kanninga de junioren beoordeelde. “Ook Jessica reed een nette proef, heel correct. Jessica zat er keurig en mooi op. Ook haar paard mag iets meer op lengte en in sommige stukken meer verzameld worden voorgesteld.”

Baan in kerstsfeer

De baan in Oudkarspel was aangekleed in kerstsferen en daar waren meerdere paarden van onder de indruk. “De organisatie heeft echt haar best gedaan om iets moois neer te zetten. Het was prachtig aangekleed en heel mooi versierd maar meerdere paarden hadden daardoor wel wat spanning. Is zo’n entourage is het belangrijk om vooraf baan te verkennen want de paarden moeten er toch aan wennen. Dit is ook goed voor de ervaring want internationaal kom je zo’n baan ook wel eens tegen.”

Zusjes Mol

Bij de young riders maakten de zusjes Roos en Nienke Mol de dienst uit. Roos reed Ilias naar de winnende score en Nienke volgde met Geisha op de tweede plaats.

Dominique van Dalsen duidelijke winnares

Bij de pony’s was Dominique van Dalsen met afstand de beste. Met Zky was ze de enige die boven de 70% scoorde en met 70,667% bleef het duo bijna vier procent voor op de concurrentie. Voor de meeste concurrentie zorgde Robin Dicker. Met Hulst Isadora werd de amazone tweede en met Junkbrunnen’s Taj Mahal derde.

Jente Nes voert children aan

In de kleine groep children mocht Jente Nes met Sempre Avanti de eerste prijs in ontvangst nemen. Zij werd gevolgd door Levi Heusinkveld met Harimann en Rosanne van der Slikke sloot met Mr. Handsome aan op de derde plaats.

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, Oudkarspel

Young riders:

1 Roos Mol (Wognum), Ilias (v. Zhivago) 64,559%

2 Nienke Mol (Wognum), Geisha (v. Florencio) 63,676%

3 Indy Schuring, Calt’s Amadeus F (v. Gribaldi) 62,598%

Junioren:

1 Lara van Nek (Wijdewormer), Jatilinda (v. All at Once) 69,596%

2 Lara van Nek (Wijdewormer), Jappaloup (v. All at Once) 68,232%

3 Jessica Nesselaar (Uddel), Wendie (v. Kennedy) 68,131%

Pony’s:

1 Dominique van Dalsen (Linschoten), Zky (v. Zodiak Boy For Future) 70,667%

2 Robin Dicker (Harskamp), Hulst Isadora (v. Coelenhage’s Purioso) 66,810%

3 Robin Dicker (Harskamp), Junkbrunnen’s Taj Mahal (v. Talisman) 65,714%

Children:

1 Jente Nes (Zwaagdijk-Oost), Sempre Avanti (v. Roman Nature) 68,300%

2 Levi Heusinkveld (Ruurloo), Harimann (v. Fidertanz) 66,000%

3 Rosanne van der Slikke (Oudeschild), Mr. Handsome (v. Brouwershaven’s Diamond Hit) 65,100%

Bron: KNHS persbericht