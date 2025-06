Monique Peutz: ‘Complimenten voor de mooie aanleuning’

In vier categorieën werd er dit weekend gestreden om de Nederlandse titels. Bij de Children was het Floor Kulik die goud kreeg omgehangen. Dominique van Dalsen was afgetekend winnaar bij de junioren en Yasmin Westerink de kampioene van de Young Riders. Op zaterdag was Kris de Vries al gehuldigd als kampioene in de U25.

Bondscoach Monique Peutz (U25, Young Riders en Junioren) had een goed weekend. “Ik ben super blij met de manier waarop mijn jeugdruiters gereden hebben. Ze waren echt fijn aan het paardrijden en we kregen ook complimenten van de internationale jury over de mooie aanleuning. Dat maakt mij trots. Het was een mooi kampioenschap. Ik ben heel blij dat de organisatie dit op zich heeft willen nemen en zo een mooie wedstrijd heeft neergezet. Echt een heel waardig en mooi Nederlands kampioenschap.”

Children – Floor Kulik

Vanaf het eerste onderdeel ging de strijd bij de Children om het goud tussen Floor Kulik en Bo Leijten. Kulik won met de 20-jarige routinier Bella Rosa (v. Bellissimo M) de inloopproef, Bo Leijten werd tweede op de 14-jarige Gentle van Wittenstein V (v. Wittenstein). In de landenproef waren de rollen omgedraaid. Leijten zegevierde met PB van 81.500% en Kulik scoorde 80.800%. Het laatste onderdeel bracht vanmorgen de beslissing. Floor zette een ijzersterke proef neer die door de juryleden werd beoordeeld met 73.704% voor het technische gedeelte van de proef en maar liefst 90% voor de kwaliteitsonderdelen. Het leverde haar 81.852% op en bracht haar totaal op 243.349%. Op geringe achterstand werd Bo Leijten tweede met opnieuw een persoonlijk record van 80.551% en het leverde haar het zilver op. Met een vijfde, zesde en derde plaats werd Kate van Lee met Fernandell MS (v. For Compliment) derde.

Uitslag NK Children

Floor Kulik (Oude-Tonge) – Bella Rosa, 243.349 Bo Leijten (Harmelen) – Gentle van Wittenstein V, 242.087 Kate van Lee (Doornenburg) – Fernandell MS, 220.155

Junioren – Dominique van Dalsen

Dominique van Dalsen prolongeerde haar nationale titel bij de Junioren. Met haar paard Just Johnson (v. Johnson) wist de amazone al de Teamtest en de individuele proef te winnen. Ze sloot het kampioenschap af met een ijzersterk gereden kür. Van Dalsen scoorde met 75.508% een nieuw persoonlijk record. Britt Kikkert-van der Linde en Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari) wonnen het zilver. Het paar was tweede in de landenproef, maar in de individuele proef werd Kikkert-van der Linde slechts negende. In de kür revancheerde ze zich: tweede met 73.067% en een zilveren medaille in het kampioenschap. De strijd om het brons was spannend. Sofie van Rooij scoorde in de kür 72.617% (derde plaats) en legde zo Jessica van Nesselaar het vuur na aan de schenen. Van Nesselaar had in eerste instantie problemen met de muziek waarna de jury besloot dat ze over mocht rijden. Met haar score van 70.700% werd ze zesde in de kür met Kiekeboe Odette B (v. Feel Good) en hield net genoeg over op Van Rooij om het brons te winnen.

Uitslag NK Junioren

Dominique van Dalsen (Harmelen) – Just Johnson, 220.740 Britt Kikkert-van der Linde (De Cocksdorp/Texel) – Jerenzo Texel, 211.288 Jessica Nesselaar (Garderen) – Kiekeboe Odette B, 210.465

Young Riders – Yasmin Westerink

Vorig jaar was het nog zilver bij de junioren voor Yasmin Westerink en Amphitryon OLD(v. Ampère), nu won ze het goud in het Young Riders kampioenschap door een hele mooie kür. In de Teamtest en de individuele proef moest Westerink favoriet Tessa Kole met Hexagon’s King Robert (v. Capri Sonne Jr) nog voor laten. Kole won de eerste proef met Hexagon’s Nachtwacht en de tweede proef Hexagon’s King Robert. Ze koos ervoor om met King Robert vandaag de afsluitende kür te rijden. Maar de score van 71.158% en een zesde plek vielen wat tegen. Kole kwam uit op een totaal van 215.962. Yasmin Westerink had Amphitryon er fantastisch aan staan in de kür. Ze won overtuigend met 74.658%. Hiermee ging ze Kole voorbij in het klassement en pakte het goud. Ook de strijd om het brons was spannend, de combinaties lagen dicht bij elkaar. Uiteindelijk kreeg Micky Schelstraete het brons omgehangen. Met Venicia OLD (v. Vivaldi) scoorde ze 72.192% in de kür en bracht haar totaal op 211.555.

Uitslag NK Young Riders

Yasmin Westerink (Dronten) – Amphitryon OLD, 218.384 Tessa Kole (Hansweert) – Hexagon’s King Robert, 215.962 Micky Schelstraete (Gemonde) – Venicia OLD, 211.555

Pony’s

Bij de pony’s was er een observatiewedstrijd in Exloo, geen NK.

Uitslag Exloo Pony Championship 2025 (Observatiewedstrijd)

Esmae Niessen (Hulsberg) – Strandgaards Do it my way, 218.349 Britt Kikkert – Van der Linde (De Cocksdorp) – Nur Fuer Dich Texel, 217.875 Feline Niessen (Hulsberg) – Diamond Blue, 216.403

Bron: KNHS