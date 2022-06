Monique Peutz: ‘De puzzel kan nog niet gelegd worden’

De Nederlandse dressuurjeugd was de afgelopen dagen in groten getale op CDI Exloo, dat gold als observatie voor de Europese kampioenschappen. Er waren veel podiumplaatsen en mooie scores voor de Nederlandse combinaties. Voor bondscoach Monique Peutz is het nog wel een puzzel, want de uitslagen zagen er in Exloo anders uit dan bij de eerste observatie, vorige maand op het NK Dressuur.

Bij de Junioren won Micky Schelstraete twee proeven en bij de Young Riders scoorde Robin Heiden een hattrick. Bij de U25 waren er drie verschillende winnaars: Febe van Zwambagt, Jessica Poelman en Nederlands kampioen Marten Luiten.

‘Boven zichzelf uitgestegen’

“Ik ben heel blij met deze observatie. Het is een fantastisch concours met een hele grote entourage. Super dat we hier een observatie konden doen. Sommige combinaties stegen boven zichzelf uit en anderen reden net een beetje minder. Dan krijg je inderdaad een hele andere uitslag,” vertelt Peutz, die bondscoach is van de junioren, young riders en U25.

‘Het duurt nog even’

“Ik ben heel tevreden hoe iedereen gepresteerd heeft. En gelukkig is er nog een observatie” aldus Peutz. Voor de junioren en young riders is 3 juli in Schijndel de laatste observatie, voor de U25 wordt 15 juli de laatste verreden in Bergschenhoek. De EK’s, die dit jaar gesplitst verreden worden, staan van 25 tot en met 31 juli (junioren en young riders) in Hartpury en van 24 tot en met 28 augustus in Pilisjászfalu (U25) op de kalender. “Mijn nummers een, twee, drie en vier voor het EK zijn er niet uitgekomen en ik kan er nog weinig over zeggen. Maar het duurt nog even, helemaal het EK U25.”

Rustig zo door

Over de verschillen in de resultaten tussen de eerste en de tweede observatie zegt Peutz: “Sommige combinaties zijn nog niet zo lang samen of rijden sinds kort op een nieuw niveau. De ene probeert wat in de proef en krijgt een keer een foutje. Dat vind ik helemaal niet erg. En zo’n entourage met internationale juryleden is toch ook anders. Een paar combinaties gaan deze maand nog naar Hagen en daarna hebben we de laatste observatie nog. We gaan rustig zo door en kijken hoe het zich ontwikkelt.”

Uitslagen CDI Exloo

Junioren Landenproef

1 Micky Schelstraete (Gemonde), Knight Rider (v. Uphill) 72,323%

2 Clara Collard (BEL) Escape (v. Tuschinski) 72,222%

3 Rowena Weggelaar (Roermond), Don Quichot (v. United) 71,717%

Junioren Individuele proef

1 Micky Schelstraete (Gemonde), Knight Rider (v. Uphill) 72,647%

2 Rowena Weggelaar (Roermond), Don Quichot (v. United) 71,618%

3 Micky Schelstraete (Gemonde), Gregwaard (v. Florencio) 70,931%

Junioren Kür op Muziek

1 Rowena Weggelaar (Roermond), Don Quichot (v. United) 74,708%

2 Micky Schelstraete (Gemonde), Knight Rider (v. Uphill) 74,625%

3 Yasmin Westerink (Dronten), Dibert L (v. Vivaldi) 73,267%

Young Riders Landenproef

1 Robin Heiden (Alphen aan de Maas), Gasmonkey (v. Tuschinski) 73,775%

2 Johanne Amby Ubbesen (DEN), Moegelvang Ferrari (v. Sezuan) 72,255%

3 Jo-Anne Koch (Heelweg), Darabel (v. Westpoint) 71,764%

Young Riders Individuele proef

1 Robin Heiden (Alphen aan de Maas), Gasmonkey (v. Tuschinski) 71,373%

2 Johanne Amby Ubbesen (DEN), Moegelvang Ferrari (v. Sezuan) 71,275%

3 Marten Luiten (Winschoten), Killer (v. George Clooney) 70,932%

Young Riders Kür op Muziek

1 Robin Heiden (Alphen aan de Maas), Gasmonkey (v. Tuschinski) 79,417%

2 Marten Luiten (Winschoten), Killer (v. George Clooney) 77,758%

3 Jo-Anne Koch (Heelweg), Darabel (v. Westpoint) 74,108%

U25 Intermédiaire II

1 Febe van Zwambagt (Bergharen), Fernandell MS (v. For Compliment) 70,735%

2 Thalia Rockx (Roosendaal), Verdi de la Fazenda (v. Florett As) 70,245%

3 Jessica Poelman (Aalsmeer), Chocolate Cookie R.D.P (v. Glock’s Johnson TN) 69,510%

U25 Grand Prix U25

1 Jessica Poelman (Aalsmeer), Chocolate Cookie R.D.P (v. Glock’s Johnson TN) 70,128%

2 Zoe Kuintjes (Aalsmeer), Cupido (v. Rhodium) 69,915%

3 Nico Nyssen (BEL), Farrington (v. Jazz) 69,487%

U25 Kür op Muziek

1 Marten Luiten (Winschoten), Fynona (v. Ampère) 75,450%

2 Nico Nyssen (BEL), Farrington (v. Jazz) 75,110%

3 Thalia Rockx (Roosendaal), Verdi de la Fazenda (v. Florett As) 74,610%

Bron: KNHS