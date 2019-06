Monique Peutz over Tokyo-format: ‘Ranking heeft meer invloed’

De Nederlandse bondscoach van de dressuurjeugd, Monique Peutz, heeft dit weekend in Hagen als eerste KNHS-official praktisch te maken met het Tokyo-format voor dressuurruiters. Haar young riders rijden in Hagen volgens dit nieuwe format. "We hebben nu natuurlijk nog maar één onderdeel gehad, en bovendien een onderdeel dat niet meetelt voor het eindresultaat, dus het is nog niet helemaal te beoordelen. Op basis van deze eerste kwalificatieproef zie ik voor- en nadelen van dit systeem", vertelt Peutz erover.

Na de eerste proef, de individuele- en teamkwalificatieproef (in Tokyo de Grand Prix) hebben Peutz’ young riders zich geselecteerd voor de finales. Beide Nederlandse teams mogen naar de landenwedstrijd en de zes Nederlandse amazones (Lisanne Zoutendijk, Myrthe Wedda, Fabiënne Jongen, Zoë Kuintjes, Diana van de Bovenkamp en Meike Kroot) hebben zich allemaal geplaatst voor de individuele finale (lees hier het verslag). Dat ging via verschillende wegen, ofwel door bij de eerste twee te eindigen of via het percentage.

‘Ranking heeft meer invloed’

Naar aanleiding van de kwalificatieproef zegt Peutz het volgende over het format: “Het groepensysteem wordt zo eerlijk mogelijk vormgegeven maar de ranking heeft natuurlijk veel meer invloed. Ruiters die om wat voor reden dan ook minder vaak op concours gaan – en dus minder rankingpunten kunnen verzamelen – komen dus automatisch in een ‘mindere’ groep terecht en moeten dan dus ook op de eerste dag al rijden.”

‘Gehele FEI-top is hier’

Peutz vindt het goed dat het systeem wordt getest. “De gehele FEI-dressuurtop is hier aanwezig en als de wedstrijd er hier op zit, kan iedereen zijn zegje er over doen. Als er nog problemen met het systeem zijn, komen die op deze manier naar boven.”

Puzzelen met de uitslag

Door het groepensysteem is de uitslag behoorlijk uitgebreid. “Het is even puzzelen met al die uitslagen, maar heel ingewikkeld is het ook niet als je het format bekijkt. Voor de landenwedstrijd geldt dat de beste acht teams door mogen en voor de individuele finale is het een kwestie van de uitslagen per groep bekijken. De eerste twee van elke groep zijn automatisch door en bij die twaalf komen nog de zes best scorende combinaties. Bij ons heeft bijvoorbeeld Fabiënne Jongen een mooie 70% gereden, maar omdat zij in een sterke groep reed zat ze er niet automatisch bij. Ook Meike Kroot is met 68,004% via deze weg door. Myrthe Wedda reed 64,559%, maar mag wel door omdat ze in haar groep tweede werd.”

Bron: Horses.nl