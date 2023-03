Mooi Grand Prix-debuut Henri Ruoste en KWPN’er Ferrero D

Op de nationale wedstrijd in Ankum debuteerde Henri Ruoste met de dertienjarige Ferrero D (Tuschinski x Jazz) in de Grand Prix. Het paar werd tweede het mooie percentage van 75.467%. De Grand Prix werd gewonnen door Fabienne Müller-Lütkemeier met de Vitalis-dochter Valencia As. Mülller had maar een paar punten meer en kreeg 75.933%.

Ferrero D werd gefokt door Huub van Helvoirt en opgeleid door dressuuramazone Esmée Janssen uit het Gelderse Malden. De Australische Olympische amazone Mary Hanna kocht in 2019 de Tuschinski-zoon aan, maar bracht zelf de ruin nooit internationaal aan de start. Wel verscheen Mahlin Wahlkamp-Nilsson met Ferrero in de dressuurring. De stalamazone van Patrik Kittel, waar Mary Hanna destijds ook trainde, bracht het paard in 2020 twee keer uit in de GP en won beide keren.

De FEI database geeft aan dat enkele dagen geleden Helgstrand Dressage de nieuwe eigenaar van Ferrero is geworden en Henri Ruoste debuteerde gisteren met het paard dus in Ankum. De dertienjarige KWPN’er scoorde hoog in de piaffe-passage tour.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl