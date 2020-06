Mooie derde plek voor Julia Bouthoorn in Hongarije

In de eerste rubriek van vandaag in het Hongaarse Mariakalnok kwamen de Young Riders in de ring voor hun individuele test. Julia Bouthoorn reed een goede proef met S-Klasse ST (v. Sir Donnerhall I) en werd met 70.912% derde in een sterk veld. De rubriek werd gewonnen door de Duitse Jana Schrödter met Frau Holle (v. Fürstenball), zij scoorde 75.353%.