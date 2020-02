Mooie derde plek voor Thamar Zweistra in Inter I kür

Thamar Zweistra reed vanmorgen een mooie kür op muziek met Hexagon's Ich Weiss (v. Rubiquil) in de Lichte Tour en werd derde met 73.495%. Bij twee juryleden kwam de amazone zelfs op de eerste plek. De kür werd gewonnen door Morgan Barbançon op de KWPN'er Habana Libre A (v. Zizi Top) met een percentage van 74.615.

De jurywaardering voor de proef van Thamar Zweistra liep nogal uiteen. Maria Colliander bij C gaf Zweistra met de zevenjarige Ich Weiss de hoogste score van 76.250% en zette de amazone op de eerste plaats. Ook het jurylid bij M plaatste Zweistra als eerste met 74.500%. Het Spaanse jurylid Guerra Diaz was minder enthousiast met 70.000% en een zevende plaats. Het totaal van 73.495% bracht Zweistra op de derde plaats.

Morgan Barbançon kwam met twee eerste plaatsen, twee tweede en een derde tot de winnende score van 74.615% op de achtjarige zoon van Zizi Top, Habana Libre A. Ook de als laatste startende Lara Edwards kwam nog net over de score van Zweistra. De Britse zat in het zadel van de in Groot Brittannië gefokte Jazzed Up (Jazz x Ferro) en kreeg voor haar kür 73.930%.

Voor Corinda Luttjeboer was er een zevende plaats met Endyrava (v. Lord Leatherdale). Luttjeboer scoorde 70.005%.

Bron Horses.nl