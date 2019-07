Mooie scores in Divoza Kampioenschap jonge dressuurpony’s

Afgelopen week stonden er twee selecties voor het Divoza Kampioenschap voor jonge dressuurpony’s op de wedstrijdkalender. De wedstrijden in Lunteren en Hellendoorn lieten weer mooie resultaten zien in de rubrieken voor vier-, vijf- en zesjarige dressuurpony’s. Met name in Lunteren werd er door enkele combinaties zeer hoog gescoord. De selectiewedstrijd op 10 juli in Lunteren werd georganiseerd door het NRPS en kende een ruim deelnemersveld. Trudi Houwen en Patrick Berends traden op als juryleden en waren zeer tevreden over de verrichtingen van de deelnemers en het verloop van de wedstrijd.

Trudi vertelt: ‘De wedstrijdorganisatie had in Lunteren alles tot in de puntjes geregeld en ook de samenwerking met mijn collega Patrick verliep heel fijn. Wat de pony’s betreft hebben we echt een aantal super goede pony’s in de ring gezien die ook nog eens heel professioneel werden voorgesteld. Ik was blij om zoveel jonge ruiters te zien met het juiste gevoel om een jonge pony te rijden. Het is belangrijk om een pony voor zijn leeftijd in zijn waarde te laten en hem de ruimte te geven om alle bewegingen goed te laten zien.”

Nespresso en Spoorzicht’s Red Flyer

“Dat gebeurde zeker in de kopgroep van de drie rubrieken. Ik zag vooral pony’s die fijn in balans liepen met een vriendelijke aanleuning en die eerlijk werden voorgesteld,” besloot Houwen. Voor de jury sprong bij de vijfjarigen met name Nespresso van Lilli van den Hoogen eruit. Zij scoorden dan ook 89,5 punten. Nespresso is absoluut een heel complete pony en ik verwacht dat hij zeker de potentie heeft om door te groeien in de sport. Bij de vierjarigen werd Nijebert’s Marc door Nina Donker erg netjes voorgesteld en dat leverde haar 86,5 punten en de overwinning op. Bij de zesjarigen sprong Spoorzicht’s Red Flyer van Bo Nimwegen er het meeste uit.’

Hellendoorn De volgende dag, op 11 juli, werd ook in Hellendoorn een selectiewedstrijd voor het Divoza Kampioenschap voor jonge dressuurpony’s verreden, georganiseerd door het NWPCS. Het deelnemersveld was hier een stuk minder groot. Bij de zesjarigen gingen drie combinaties van start en Bibi van den Toom stak in deze rubriek met kop en schouders boven de rest uit. Met haar pony’s Coelenhage’s Macarena behaalde ze een mooie score van 82 punten, wat tevens de hoogste score van de dag was. In de rubriek voor vijfjarige dressuurpony’s reden twee combinaties mee en ging de overwinning naar Iris Sloof met Turfhorst Let’s Be Better. Bij de vierjarigen waren vier combinaties vertegenwoordigd en Rianne Ashley Ubels pakte in deze rubriek de winst door haar pony Beukenoord’s Bastion naar een score van 78,5 punten te rijden.

Bron: KNHS