Mooie zege Joyce van Rooijen-Heuitink en Gaudi Vita in LT-kür Neumünster

Zojuist reed Joyce van Rooijen-Heuitink haar Gaudi Vita (Apache x Welt Hit II) naar een afgetekende overwinning in de Lichte Tour kür op muziek in Neumünster. Het paar had weinig last van de spanning in de hal die voor veel dressuurpaarden moeilijk is. Van Rooijen werd met een percentage van 74.583 unaniem eerste. Met 71.833% werd Anna-Lena Kracht tweede op de Tailormade Temptation-zoon Turmalino K.

Ook in de mooi passende kür was de galoptour van Joyce van Rooijen Gaudi Vita weer heel sterk. Mooie wisselseries en kleine pirouettes leverden hoge punten op. Even was de spanning te zien bij de inzet van het eerste drafappuyement, maar het paar herpakte zich snel en sloot de kür goed af. De jury bij C had er zelfs 76.125% voor over, de twee andere zaten rond de 74%. Met 74.583% was de zege voor Van Rooijen.

Zelf gefokt

Anna-Lena Kracht kwam met haar zelf gefokte Turmalino K op de tweede plek met 71.833%. Gisteren was het paar nog vierde. Ook Hendrik Lochthowe verbeterde zich ten opzichte van gisteren. De Duitser werd derde op Sharom (v. Scolari) met 71.208%. Beide combinaties hadden meer last van de sfeer in de hal.

Veel spanning

De twee andere paren uit de top drie van de Prix St. Georges kregen in de kür te veel spanningsfouten. Lena Waldmann die gisteren won met de KWPN-merrie Filegra (v. Zhivago), eindigde nu als achtste. De nummer drie van de PSG Sofie Lexner op Kingston (v. Apache) moest genoegen nemen met de zesde plek.

Bron Horses.nl