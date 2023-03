Morgan Barbançon en Johnson-zoon Bolero dansen naar zege in kür Wellington

Op een medley van Franse muziek reed Morgan Barbançon de Johnson-zoon Bolero naar de overwinning in de 4* kür op muziek. De Française, die aan een goede serie bezig is op het Global Dressage Festival in Wellington, kwam tot een percentage van 76.400%. Tinne Vilhelmson Silfvén en Devanto (De Chirico) werden met 75.715% tweede voor Dong Seon Kim met Galleria's Bohemian (v. Bordeaux) die 73.215% scoorde.

Het was de tweede keer in twee dagen dat het Franse volkslied klonk voor de 30-jarige Barbançon, want ze won de kwalificatie Grand Prix op Habana Libre A, waarmee vanavond in de Grand Prix Special uitkomt. “Ik was super blij, vooral omdat dit mijn laatste wedstrijd hier dit jaar is, dus deze overwinning vanavond was de kers op de taart,” zei Barbançon. Met drie eerste plaatsen en twee tweede plaatsen bij de juryleden kwam de amazone op 76.400%.

Fris

Met zijn 17 jaar was Bolero nog steeds fris in de ring. “Hij heeft hier misschien zeven rubrieken gelopen en hij is nog net zo fris als de eerste week, dus dat maakt me erg blij. Hij heeft veel gedaan voor zijn leeftijd, dus hij zal een welverdiende vakantie hebben als hij thuiskomt”, aldus de Française.

Tinne Vilhelmson Silfvén en kreeg te maken met een frisse Devanto waardoor de met name de uitgestrekte stap niet uit de verf kwam. Maar met 75.715 % werd de Zweedse toch tweede. Dong Seon Kim lijkt Bohemian steeds beter te kennen en kwam tot de derde plaats met 73.215%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht AGDF Wellington