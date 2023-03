Morgan Barbançon met KWPN’ers Habana Libre A en Bolero bovenaan in 4* GP Wellington

De serie internationale wedstrijden op het Global Dressage Festival lopen op hun einde. Gisteren begon het laatste weekend in Wellington met de 4* Grand Prix. Morgan Barbançon deed met haar KWPN'ers Habana Libre A en Bolero weer vooraan mee. Op Habana Libre A (v. Zizi Top) won de Française met 72.370% en met een percentage van 71.109 werd ze tweede op de Johnson-zoon Bolero.

“De grote baby wordt een grote jongen,” lachte Morgan Barbançon over haar elfjarige Habana Libre A. “Hij was vandaag zo gemotiveerd om te gaan, wat zorgde voor een heel mooie ronde, en is ook goed voor het vertrouwen. Vroeger was hij wel eens onzeker, nu kan ik er telkens meer aan rijden en meer uit hem halen. Weten dat alles in de proef nog beter kan, maar dat hij nu al zulke goede scores haalt, is supermotiverend.”

Over haar rit met Bolero vertelt Barbançon: “Ik was niet super blij met hoe ik de draftour reed, hij had wat krachtiger gekund. De galoptour was super vandaag, en hij gaf echt alles, wat volgens mij tot uiting kwam in de scores.”

Vilhelmson Silfvén scoorde 70.543% voor haar proef met de elfjarige Holsteiner Devanto (v. De Chirico 3).

In de Prix St. Georges won Jessica Howington met Indigo TC (v. Glock’s Dream Boy) met 71.667%. De Amerikaanse benaderde haar pr en het was voor het paar de tweede zege op de tour in Wellington. Nicholia Clarke werd derde op de KWPN’er Komsi Komsa (v. Apache) met 70.098%. De Duitser Lars Ligus eindigde op de tweede plek met Baron Bollwerk (v. Bordeaux) met 70.833%.

Bron persbericht/Horses.nl