Morgan Barbançon wint eerste reguliere GP in VS

In West Palm Beach won de Franse dressuuramazone Morgan Barbançon haar eerste wedstrijd aan de andere kant van de plas ooit. De Française was met Deodoro (v. Damon Hill) afgereisd naar Florida en reed de 12-jarige naar de beste score (71,239%) in de 3* Grand Prix in Florida. Lokale amazone Susan Dutta werd tweede met Don Design DC (v. Der Designer).

Barbançon, die in Zwitserland woont, maar voor Frankrijk uitkomt, was één keer eerder in de Verenigde Staten op een wedstrijd te zien. Dat was de Wereldbekerfinale in Las Vegas in 2015.

Lastpak

Barbançon was blij met haar overwinning, al was het: “Erg onverwacht met dit paard.” Deodoro kwam als zevenjarige bij haar, maar was toen net hengst-af. Dat wist de amazone niet en ze had een nare valpartij.

De streken duurden ongeveer een jaar, maar zegt de amazone: “I houd heel erg van dit paard, hij is heel speciaal en ik ben heel trots hoe hij zich ontwikkeld heeft en zich over zijn kwelgeesten heen heeft gezet. Hij doet het nu voor me.” Barbançon ziet een toekomstpaard in Deodoro, ook met het oog op Parijs 2024.

Uitslag

Bron: Dressage-News / Horses.nl