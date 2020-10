Mount St John Freestyle piaffeert met Dujardin naar PR in Special

Op het CDI in Keysoe reden Charlotte Dujardin en haar toppaard Mount St. John Freestyle (v. Fidermark NRW) naar een nieuw persoonlijk record in de Grand Prix Special. Maar liefst 84,149% liet het duo noteren, op grote afstand van de concurrentie. De merrie liet - onder meer - fenomenale piaffe- en passage-onderdelen zien.

Freestyle imponeerde met een harmonieuze proef met daarin zeer vloeiende overgangen, ook in de lastigste onderdelen, zoals van uitgestrekte draf naar passage en van de stap naar de piaffe. De merrie heeft zeer veel afdruk en lijkt weer sterker geworden sinds de laatste keer dat we haar in de ring zagen. Misschien zou de staart nog rustiger mogen, al oogt de merrie verder erg tevreden en oplettend. De jury was dan ook unaniem en deelde tienen uit voor een aantal piaffe- en passage-onderdelen. Dujardin kreeg ook tienen voor haar houding en zit en voor de inwerking van de hulpen.

KWPN’ers op het podium

Gareth Hughes tekende voor de tweede plaats met KWPN-merrie Classic Briolinca (v. Trento B). De combinatie kwam uit op 78,979%. Carl Hester werd met de internationaal debuterende KWPN-ruin En Vogue (v. Jazz) derde met 78,425%.

