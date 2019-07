Mount St John Freestyle vermorzelt pr in kür, Dujardin: ‘Ze maakt me emotioneel’

Charlotte Dujardin sloot het CDI3* in Hartpury af met klinkende overwinning in de kür op muziek. Haar tienjarige merrie Mount St John Freestyle (Fidermark x Donnehall) danste op de nieuwe muziek, nog van Tryon, maar niet gereden, naar een persoonlijk record van 87.600%, ruim 6% meer dan het oude. "Ik weet niet wat het met dat paard is, maar ze maakt me elke keer aan het huilen, en die muziek voelt zo magisch om op te rijden", aldus een geëmotioneerde Dujardin.

Het dak ging er af op het Hartpury Festival of Dressage toen Charlotte Dujardin en Mount St John Freestyle eindelijk hun langverwachte kür reden. Op de Wereldruiterspelen zou de nieuwe kür van het paar in première gaan, maar de wedstrijd werd afgelast vanwege de orkaan Florence.

Frozen

De nieuwe kür met de op Frozen geïnspireerde muziek verliep goed. “Door de hoge moeilijkheidsgraad is er geen ruimte om foute te maken”, vertelde Dujardin. De laatste lijn met een uitgestrekte draf naar het halt was indrukwekkend. Dujardin: “Ik wist niet of zo nog wilde stoppen, ze wilde zo graag.” En die fouten maakte de Britse Olympische kampioene ook niet. De vijf juryleden hadden het paar allemaal boven de 86% en met een totaal van 87.600% werden Dujardin en Freestyle eerste met een nieuw persoonlijk record.

Nog twee pr’s

Hayley Watson Greaves reed Rubins Nite (Rubin Royal x Limbo) ook een pr en werd tweede met 77.960%. Gareth Hughes eindigde op de derde plaats met KK Woodstock (Wolkentanz x Landioso) en ook voor hem een pr met 75.93%.

