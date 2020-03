Müller-Lütkemeier blijft Werth en Den Haag voor

Fabienne Müller-Lütkemeier was enkele weken geleden op het nationale concours in Ankum ook al goed onderweg, vandaag deed ze er in de internationale kür op muziek van Dortmund een schepje bovenop. Met de 13-jarige Fabregaz (v. Florestano) scoorde ze 75,813%, hun hoogste score totnogtoe op viersterrenniveau.

De amazone was donderdag nog vijfde in de GP, achter onder meer Ingrid Klimke en Franziskus, die morgen in de Spécial aan de start komen.

Werth debuteert met Den Haag

Müller werd op de hielen gezeten door Isabell Werth, die de 12-jarige Westfaler Den Haag (v. Diamond Hit) bij zich had. Zij kwamen tot 75,438%.Werth had zich in die GP niet geklasseerd met Den Haag. De ruin debuteert dit weekend in de internationale GP en werd eerder gereden door Beatrice Buchwald. Werth nam de teugels in januari over.

Er deden geen Nederlandse combinaties mee aan de kür in Dortmund. Morgen rijden in de Spécial Jean-René Luijmes en Agatha van der Lei mee.

Uitslag

Bron: Horses.nl