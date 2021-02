Müller-Lütkemeier pakt korte GP Wickrath

Gisteren werd Fabiënne Müller-Lütkemeier derde met haar andere tienjarige Vitalis-nakomeling, vandaag in de korte Grand Prix was er winst met Valencia AS op de nationale dressuurwedstrijd bij Schloss Wickrath. De merrie had gisteren haar snor gedrukt in de Inter II, maar stond er vandaag goed aan. Een unanieme winst en een score van 74,612% waren het resultaat.

Na een diskwalificatie gisteren, overtuigde Valencia vandaag op alle punten. Vooral de piaffe-passage-overgangen waren goed. Er is ook nog ruimte naar boven, want er slopen foutjes in de eners.

Stalgenoot Valesco werd derde, met een score van 71,628%. De tweede plaats ging naar Heiner Schiergen met de NRPS-goedgekeurde Aaron 356 (v. Florencio). Anabel Balkenhol, die gisteren de Inter II won, reed vandaag niet mee.

Uitslag

Bron: St-Georg / Horses.nl