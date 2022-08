My Blue Hors Santiano krijgt 9,5 van Möller en wint Pavo cup vijfjarigen

My Blue Hors Santiano (v. Sezuan) heeft de Pavo Cup voor vijfjarige paarden gewonnen. Gastamazone Eva Möller gaf de hengst die de finale haalde onder Renate van Uytert - van Vliet een 9,5. "Hij is heel gewillig, heeft heel veel kracht en verzamelend vermogen. De hengst kwam totaal op 265.6 punten.

Renate van Uytert – van Vliet stelde My Blue Hors Santiano (Sezuan uit Romanik van Romanov, fokker Straight Horse APS uit Alleroed) voor in het eerste onderdeel van de finale. Daar was Eva Möller al van hem onder de indruk, onder het zadel wist de hengst haar nogmaals positief te verrassen. “Toen ik hem zag lopen, vroeg ik me af hoe hij in de aanleuning zou zijn”, vertelt ze. “Maar het gevoel is echt top. Hij is zacht in het contact en fijn te rijden.”

My Blue Hors Santiano tijdens het overrijden met Eva Möller. Foto: Horses.nl / Melanie Brevink- van Dijk

Montrachet tweede

GLOCK’s Toto Jr.-zoon Montrachet (uit Bormiek elite pref IBOP-dres D-OC van Tuschinski, fokker Adri van Erp uit Heesch) ging onder Saskia van Es met de hoogste punten richting het overrijden. De ruin werd ook geprezen door Möller, vanwege zijn kracht en elegantie. Maar hij had nog wel wat verschil tussen linker- en rechtergalop. Möller: “Dat is natuurlijk best normaal voor een jong paard. Hij heeft ook een heel expressieve arbeidsdraf, maar bij verruimen was hij wat te snel.” Montrachet kreeg een 9,0 en kreeg in totaal 262.2 punten. De fokkerspremie ging naar Adri van Erp omdat winnaar My Blue Hors Santiano niet als KWPN’er geboren is. De fokkerspremie wordt uitgereikt namens de Vrienden van het KWPN.

Mac Toto derde

Mac Toto USB (v. (GLOCK’s Toto Jr. uit Turjazzila keur pref sport-dres van Jazz, fokker G. van de Laar uit Vorstenbosch) is een hengst met heel veel vermogen, maar nog niet helemaal stabiel in de aanleuning en wat te veel op de voorhand volgens Möller. Zij gaf de door Daniëlle Heijkoop gereden zwarte 80 punten, wat tot een totaal van 251 punten leidde, goed voor de derde plaats.

Twee merries vierde

Twee merries eindigden ex aequo op de vierde plek, hun fokkers delen de fokkerspremie voor de beste merrie. Marilyn-Dine (Daily Diamond uit Farludine elite pref IBOP-dres PROK van Vivaldi, fokker I.M.C. Schel-Schippers uit Cuijk) en GLOCK’s Toto Jr-dochter Miamanda (uit Ushimanda keur prest IBOP-dres sport-dres van Rubiquil, fokker Stal Hexagon uit Schore) eindigden onder respectievelijk Robin van Lierop en Beni Pachl beide op een eindtotaal van 168,6.

Uitslag

Bron: Horses.nl / KWPN