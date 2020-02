Na 3* GP ook Special voor Ashley Holzer en Mango Eastwood

De voormalige Canadese Olympiër Ashley Holzer liet de KWPN’er Mango Eastwood (v. Wynton) op het CDI3* in Wellington debuteren in de zwaarste klasse op internationaal niveau. Vrijdag won het paar unaniem de Grand Prix op het Global Dressage Festival, gisteren wist Holzer ook de Special op haar naam te schrijven met een percentage van 74.128%. Holzer: "Hij gaf alles, het is een lief paard en ik ben erg gelukkig met hem!"

Ashley Holzer was heel blij met het optreden van Mango Eastwood, vooral ook omdat het paard oorspronkelijk bedoelt was voor zijn eigenaar, Diane Fellows. Holzer: We kochten hem van Jordi Domingo in Spanje voor Di om te rijden. Hij was een nog groen Grand Prix-paard en ik dacht dat hij een goede leermeester voor Di zou zijn. Hij was zo kalm en evenwichtig in die tijd. Maar toen we meer met hem gingen trainen, werd hij steeds fitter en heter en ik zei tegen Di laat mij hem maar rijden. Het heeft een tijd gekost om hem klaar te krijgen voor dit niveau.”

In de Special kreeg Holzer 74.128% van de juryleden, drie van de vijf zetten de combinatie ook op de eerste plaats. Hoogte punten in de proef waren de passage en de piaffe, maar ook de galoppirouettes leverden verschillende achtten op.

Net als in de Grand Prix werd Nick Wagman tweede op de KWPN’er Don John (v. Johnson), hij scoorde 73.064%. Sabine Schut-Kery werd derde met de veertienjarige San Remo-zoon Sanceo met 71.532%.

Kijk hier naar de proef van Holzer en Mango Eastwood.

Bron persbericht AGDF Wellington