Na Grand Prix debuut in Hagen aast Peter Spahn op CDI4* Hamburg of Wiesbaden

Marc-Peter Spahn heeft nog maar net zijn internationale debuut met Elias 494 (Jorn 430 x Maiko 373) op het CDI4* toneel in Hagen achter de rug, maar blikt alweer vooruit naar het volgende internationale optreden. Als het te combineren valt met de dekdienst zou hij graag deelnemen aan het CDI4* in Hamburg of Wiesbaden

In Hagen maakte het duo hun internationale Grand Prix debuut en scoorden hier 66,95% en 67,86% waarmee hij in de laatste proef op de zevende plaats eindigde. De hengst had wat last van spanning en kreeg hierdoor een paar dure fouten in de wissels, maar liet toch een mooie proef zien met als hoogtepunt de uitgestrekte draf. Marc-Peter Spahn was dan ook in zijn nopjes met het debuut van Elias 494 (Jorn 430 x Maiko 373), dus dit smaakt naar meer.

Concoursen zijn gepland

Elias, die in 2017 bij het KFPS werd goedgekeurd, moet zijn sportcarrière echter ook combineren met de dekdienst. De volgende concoursen staan dus al in de planning. Als het enigszins kan, wil Spahn graag starten op het het CDI4* in Hamburg of Wiesbaden. Hiervoor ligt de lat nog een beetje hoger en moet het duo dus nog beter presteren. Ook zou hij met Elias 494 graag starten op CDIO3* in Geesteren en wie weet zit dat er dan ook nog in.

Bekijk de compilatie van de proef op Phryso.com

Bron: Phryso.com