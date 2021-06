Na Oatley trekt ook Lone Jörgensen zich terug voor Tokio

Twee weken nadat Lyndal Oatley te kennen gaf niet naar de Olympische Spelen in Tokio te willen, heeft nu ook haar teamgenoot Lone Jörgensen zich teruggetrokken uit het Australische team. De situatie rond Covid en het gebrek aan internationale wedstrijden in Australië noemde de voormalige Deense Olympiër als reden.

In 2019 nam de geboren Deense Lone Jörgensen de Australische nationaliteit aan. In het zelfde jaar won ze de Australische nationale titel met haar paard Corinna (v. Crelido). Ook dit jaar waren haar prestaties weer goed. De 59-jarige amazone op de longlist voor de Spelen in Tokio werd geplaatst naast Lyndal Oatley, Simone Pearce, Kristy Oatley, Mary Hanna en Kelly Layne. Jörgensen kwam twee keer voor Denemarken uit op de Olympische Spelen, in Sydney en in Athene.

‘Gebrek aan internationale wedstrijden’

Maar na het terugtrekken van Lyndal Oatley, twee weken geleden, heeft nu ook Lone Jörgensen besloten niet naar Tokio te gaan. “De voortdurende Covid-situatie en het gebrek aan internationale wedstrijden in Australië,” zei Jörgensen, “heeft het voor mij moeilijk gemaakt om een dergelijk evenement voor te bereiden op de manier die wij wensen.”

Simone Pearce en Kristy Oatley best scorende Australiërs

De Europese Australiërs Simone Pearce (met Destano en Amandori) en Kristy Oatley (met Du Soleil) zijn op dit moment de twee best scorende Australiërs en de sterkste teamkandidaten. Meervoudig Olympiër Mary Hanna (met Calanta en Syriana) en en de in Amerika woonachtige Kelly Layne (met Samhitas) zijn in de running voor de derde plaats.

Bron Eurodressage