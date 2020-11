Na winst CDI3* GP, ook GP Special voor Peters en Suppenkasper

Afgelopen vrijdag won de KWPN'er Suppenkasper (v.Spielberg) met zijn ruiter Steffen Peters al de 3* GP in Thermal, California met een nieuwe persoonlijke score. Op zondag zette het duo de zegereeks voort door ook de Grand Prix Special op naam te zetten. Hiermee komt het aantal overwinningen op rij op 13 te staan sinds begin dit jaar.

In de GP Special kregen Steffen Peters en Suppenkasper, gefokt door F. van de Poel uit Haps, van de jury een totaalscore van 76.194% toebedeeld. Hiermee behaalde Peters een klinkende overwinning. Het verschil met de nummer twee was bijna zes procent.

De nummer twee van de Grand Prix van vrijdag was eveneens in de GP Special de nummer twee. Dit was Anna Buffini. Dit weekend debuteerde Buffini met FRH Davinia La Douce (v.Don Frederico) en deed dit niet geheel onverdienstelijk. In zowel de GP als de GP Special doorbrak de amazone de 70%-grens. In de Special scoorde de 26-jarige 70.319%.

