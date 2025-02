NAF Dressuur Talent Berlicum: winnaars van Deparon, Dream Boy en For Romance

Dit weekend stond in Berlicum in het teken van de jonge dressuurpaarden én pony's. Bij de zesjarigen won Ozzie (Deparon x Hemmingway) onder Iris Hooymans, bij de vijfjarigen was de eerste plaats voor Pearl (Glock’s Dream Boy x Governor) en Wilma Salm en bij de vierjarigen was de winst voor Royal Highness D. Obertje (For Romance x San Remo) van Maxime Osse. Bij de pony's wonnen de vijfjarige Coer Noble (Coer Noble x De Goede Ree Now or Never) met Levi Heusinkveld en de vierjarige Friedrichshof Kents Diamond (Kent Nagano WE x Double Diamond AK) van Sophie van Norel.

Het weekend startte op vrijdagavond met de rubriek voor zesjarigen, waarbij grote Ozzie (Deparon x Hemmingway) onder Iris Hooymans de jury wist te overtuigen. Maar niet alleen de jury, ook gastamazone Emma van den Hoven sprak lovende woorden over deze ruin: “De vier paarden die ik mocht overrijden waren allemaal heel fijn te rijden, waarvoor complimenten aan de ruiters en amazones. Voor mij was de schimmel een verrassing. In stap vond ik hem wel aardig, maar toen ik aandraafde dacht ik: ‘Wow, wat een goed gevoel!’ Hij was zo fijn te schakelen en gedragen, met de schoft mooi omhoog.” Op de tweede plaats eindigde Orange (Vitalis x Stedinger) onder Kim Alting. Derde werd Orflaith VK (Skovens Rafael x Rousseau) met Fleur Vos, en de vierde plaats was voor Obelia STK (Sir Donnerhall x Scandic) met Tobias Dolin Larsen.

Speciale pony’s

De zaterdagochtend was gereserveerd voor de pony’s. Bridget Lock mocht de twee beste vijfjarigen overrijden en vond het hele speciale pony’s die netjes waren opgeleid. Coer Noble (Coer Noble x De Goede Ree Now or Never) trok aan het langste eind en bezorgde zijn amazone Levi Heusinkveld de titel. Een eervolle tweede plaats was er voor Meedenblijk’s Wildfire (Jonker’s Jayden x Verona’s Bo-Gi). Ook bij de vierjarige pony’s was er kwaliteit te over. Friedrichshof Kents Diamond (Kent Nagano WE x Double Diamond AK) pakte het kampioenslint, gevolgd door Wonderboy VIP (Leuns Veld’s Winston Jr. x Reekamps Eclips) onder Balou Bontekoe op de tweede plaats. De derde plek was voor Hania’s Xavi RSP (Jonker’s Jayden x Wengelo’s Ricardo) met Esmae Niessen.

Totaal onverwacht

Bij de vijfjarigen ging de winst naar Pearl (Glock’s Dream Boy x Governor), wat voor amazone Wilma Salm een verrassing was: “Ik had het totaal niet verwacht, ondanks dat hij wel heel fijn liep. Voor hem was alles nieuw: de eerste keer met een andere ruiter erop en voor het eerst een ereronde. In vergelijking met de rest is het nog een beetje een kleuter, maar de jury en gastamazone zagen er toch genoeg in om hem tot kampioen te kronen.” Net achter Pearl eindigde Pole Position (Glock’s Toto Jr. x Jazz) met Danielle Heijkoop. De prachtige Zackeis (Blue Hors Zackerey x Tailormade Attention) werd derde onder Annabel Rootveld, en Partouche (Negro x Krack C) – de winnaar van vorig jaar – sloot het rijtje af met amazone Marielle Spierings.

Vierjarigen

Met bijna 80 paarden op de startlijst stond de juryleden Frenk Jespers en Brecht D’Hoore op zondag een flinke dag te wachten. Dat er uiteindelijk iets meer dan 60 paarden verschenen door afmeldingen, mocht de pret niet drukken. Frenk vertelt dat ze hebben genoten, vooral van de manier waarop de paarden werden gepresenteerd: “De afgelopen jaren is echt een verbetering te zien in de manier van voorstellen. Minder kort in de hals en minder ‘getruckt’, dat zagen we nog maar bij enkelen. Het was leuk om te zien dat gastamazone Emma tot dezelfde conclusie kwam als wij tijdens de verrichting. We hebben veel gehad aan deze manier van testen en dat maakte het plaatje compleet.” Brecht vult aan dat het belangrijk is dat de paarden hier een positieve ervaring opdoen: “Het zijn jonge paarden aan het begin van hun carrière, en de eerste stappen hierin wil je goed laten verlopen. Of je nu hoog scoort of nog niet, dat maakt niet uit. We proberen in onze beoordeling mee te geven dat als het er nu nog niet helemaal uitkomt, dat geen probleem hoeft te zijn. Het is een fase. Blijf gewoon lekker doorwerken om de kwaliteiten van je paard steeds beter tot uiting te laten komen.” De ultieme 10 van gastamazone Emma van den Hoven ging naar Royal Highness D. Obertje (For Romance x San Remo), de NMK-merrie van Maxime Osse, die daarmee de overwinning mee naar huis nam: “Ze is nog niet zo lang onder het zadel en dit was pas haar derde keer mee op wedstrijd, maar ze liep rond alsof ze niet anders gewend is. Het is een hele lieve en ijverige merrie, en ze doet er echt nog een schepje bovenop op wedstrijd.” Op de tweede plaats eindigde Red Rock (Mowgli x Bordeaux) onder Geertje Hoogendoorn. De goedgekeurde hengst Denver U.S. (Dynamic Dream x Fürstenball) werd derde met Alvaro Rodriguez Siscar. Romano (Kjento x Fürst Heinrich) met Robbin Kleermans sloot het podium af.

Bron: Persbericht / Horses.nl