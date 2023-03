Nanna Skodborg Merrald en Blue Hors Farrell winnen PSG Herning

Nanna Skodborg Merrald stuurde vanochtend Blue Hors Farrell (Fürstenball x Dacaprio) naar de overwinning in de PSG in Herning. De amazone van Blue Hors stuurde de 12-jarige hengst naar ruim 74% en bleef daarmee Anna Kasprzak en Sophia Ludvigsen voor. Blu Hors Farrell is een gewilde hengst voor de fokkerij en verscheen in 2021 al op het internationale toneel in de Prix St Georges.