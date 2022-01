Nanna Skodborg Merrald wint met Blue Hors Zack-nakomelingen

Dit weekend heeft de Deense dressuuramazone Nanna Skodborg Merrald meerdere overwinningen behaald in het zadel twee nakomelingen van de KWPN-hengst Blue Horse Zack. Met Blue Hors Znickers startte de amazone in de Intermédiaire I en met Blue Hors Zatchmo verscheen Merrald in de Grand Prix. Daarnaast won de Deense amazone ook de Prix St. Georges met de Blue Hors Don Olymbrio-zoon Blue Hors Touch of Olympic L.