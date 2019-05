Nare val Katrin Burger zonder grote gevolgen

De Duitse amazone Katrin Burger (51) sloeg met haar Grand Prix-paard Sempre Si (Sir Donnerhall I x Don Davidoff) op CDI Mannheim achterover. De twaalfjarige merrie mocht terugkomen voor de prijsuitreiking van de kür (zesde plaats) maar steigerde bij het binnenkomen van de ring en viel op Burger. De amazone werd afgevoerd naar het ziekenhuis en er was onduidelijkheid over de ernst van de verwondingen. Inmiddels heeft Burger op facebook gemeld dat ze er met een fikse hersenschudding vanaf is gekomen.