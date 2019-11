Nars Gottmer scoort met Flybusters Cash

Op de subtopwedstrijd in Exloo reed Nars Gottmer met Flybuster's Cash (v. Voice) naar 71,739% in de Grand Prix. Er was ook een mooie score voor een andere Voice-nakomeling. Juniorenamazone Nina Woerts scoorde 67,6% met Catwalk STH (v. Voice).

Gottmer startte ook Sao Passionato (v. Sir Donnerhall) in de GP. Dit resulteerde in een score van 62,935%.

Laura Zwart naar 67,6%

Het Intermediaire II werd gewonnen door Laura Zwart met Lumen Express (v. Vivaldi). Het duo scoorde 67,647%. Zwart werd bovendien tweede met Lumen Dylan (v. Vivaldi) in 61,029%.

Britt Muis opnieuw bovenaan

In de Inter I rubriek was het oranje lint voor Britt Muis met It’s Britt’s Corlando (v. Webster) die gisteren ook al goed scoorden in Vlagtwedde. Dit keer reden ze naar 63,456%. Francis Turkensteen kwam met Enieta (v. Johnson) uit op 61,618% en de tweede plaats.

Friese Izaak wint PSG

De PSG ging naar Daniella Smit en haar Fries Het Swarte Paert Izaak (v. Tjalf 433), dankzij 64,118%. Sarah Miocevich werd met Armani (v. Tuschinksi) tweede in 63,015%.

Kirsten Oenema pakt twee oranje lintjes

Beide ZZ-Zwaar proeven in Exloo waren voor Kirsten Oenema en Hopstein Zinola (v. Tenerife VDL). Haar eerste proef was goed voor 60,357%, in de tweede reed ze naar 63,643%. Karin Aasman werd in de eerste proef tweede met precies 60%.

Bron: Horses.nl