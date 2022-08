Nashville SW, Nanny Mc Phee en Dutch Dream naar finale PAVO Cup vierjarigen

Vanmorgen begonnen in Ermelo de eerste finalerondes van de PAVO Cup. De vierjarige dressuurpaarden trapten af. Met goede voorstellingen bereikten Nashville SW, Nanny Mc Phee en Dutch Dream de eindronde die later vanmiddag wordt gehouden. De drie paarden worden getest door Eva Möller.

Nashville SW (Secret x Jazz) liep onder Femke de Laat, net als in de halve finale, weer naar een topscore. Na 91.8 kwam er nu 91.2 bij. Met 183.2 voert de hengst, gefokt door Stal Willig in Abcoude, de vierjarigen aan. De cijfers in het eerste onderdeel van de finale waren stap: 8.7, draf: 9.5, galop: 9.2, harmonie: 9.0 en algemene indruk: 9.2.

Eigen fok uit GP-paard Fun Fun

De elegante Vitalis-dochter Nanny Mc Phee, uit Judith Ribbels Grand Prix-paard Fun Fun (v. Sorento), liep naar 86.4. Samen met de 89.8 komt de totaal score uit op 176.2. Vanmorgen was de merrie, voorgesteld door haar fokker Judith, soms iets gespannen wat ten koste ging van de cijfers. Het paar kreeg van de jury 8.1 voor de stap, 9 voor de draf, 9 voor de galop, 8.3 voor de harmonie en 8.8 voor de algemene indruk.

Oldenburg gekeurd

Ook de in Oldenburg goedgekeurde Dutch Dream (Dream Boy x Fürst Romancier) liep onder Edith Chardon iets minder dan in de halve finale. Het paar scoorde nu 84.4 en naast 89.8 uit de halve finale kwam het totaal op 174.2. Het paard kreeg 8 voor de stap, 9 voor de draf, 8.4 voor de galop, 8.2 voor de harmonie en 8.6 voor de algemene indruk.

Klik hier voor de uitslagen.