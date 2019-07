Nederland derde in landenwedstrijd, Lucie Louws debuteert sterk

In de FEI Nations Cup in Hickstead is het Nederlandse dressuurteam op de derde plaats geëindigd. Debutante Lucie Louws en Evito (v. Sir Oldenburg) was de beste Nederlandse amazone met de vierde plaats in de Grand Prix en derde in de Grand Prix Special. Portugal won de wedstrijd.

Bondscoach Alex van Silfhout stelde, met het oog op de Europese Kampioenschappen volgende maand, niet zijn sterkste team op in Hickstead. De vier amazones die een kans kregen Oranje te vertegenwoordigen deden dat met verve. Lucie Louws debuteerde in een landenwedstrijd. Haar nog jonge en betrekkelijk onervaren paard Evito was soms nog wat onder de indruk, met een grote storing in de GPS. Desondanks maakte het duo in het algemeen een sterke indruk.

Electrisch

Lynne Maas reed ook een goed concours met de tienjarige merrie Electra (v. Jazz) en was met twee keer een score boven de 70% goed op dreef. In de kür ontstond wat spanning bij de electrische Electra, hetgeen het resultaat wat drukte. Het talent van de merrie is echter overduidelijk.

De vijfde plaats van Saskia Maertens en Legend of Loxley (v. Lord Loxley) in de Grand Prix Special zorgden voor de derde plaats in het eindklassement na drie dagen.

Nations Cup

Uitslag FEI Nations Cup CDIO3* Hickstead (Engeland):

1. Portugal, 17

2. Groot Brittannië, 23

3. Nederland, 36

Lucie Louws – Evito (v. Sir Oldenburg): GP 4e 72.000% – GPS 3e 68.723%

Saskia Maertens – Legend of Loxley (v. Lord of Loxley): GP 13e 66.534% – GPS 5e 67.681%

Stephanie de Frel – Calrieta H (v. Westpoint): GP 15e 64.826% – Kür 7e 70.525%

Lynne Maas – Electra (v. Jazz): GP 6e 70.500% – Kür 5e 70.725%

Bron: KNHS / Horses.nl