Nederland domineert Grade III Team Test, den Dulk laat Wilhelmus klinken in Grade II

In het Duitse Überherrn zijn de paradressuur amazones goed op dreef. Het werd in de Grade III team test een volledig oranje podium, aangevoerd door Rixt van der Horst. In de Grade II Team Test pronkte Nicole den Dolk bovenaan de uitslagenlijst.

Van der Horst stuurde haar Findsley N.O.P. (v.Belissimo M) naar een score van 72,157% en schreef daarmee de overwinning op haar naam. Van der Horst werd op de voet gevolgd door landgenote Maud de Reu. De Reu zette met Webron (v.Sir Sinclair) een score neer van 72,059% en mocht achter van der Horst plaatsnemen op de tweede plaats. Een score van 68,676% betekende voor Demi Vermeulen en Wannabe (v.Royal Dance) een mooie derde plaats in het klassement.

Grade II

In de Grade II Team Test ging den Dulk er met de overwinning vandoor. De amazone scoorde met Wallace N.O.P. (v.Future) een percentage van 69,848% en mocht daarmee de eerste prijs in ontvangst nemen. De Nederlandse verwees Heidemarie Dresing naar de tweede en derde plaats. De Duitse amazone behaalde met La Boum (v.Londontime) 68,838% en met Responsible for Me (v.Royal Blend) 68,030% en werd tweede en derde in de proef.

Uitslag Grade III Team Test.

Uitslag Grade II Team Test.

Bron: Horses.nl