Nederland tegen Groot Brittannië in online Grand Prix

CDIO Hickstead en CHIO Rotterdam kunnen beide niet doorgaan dit jaar, dus de concoursen hebben iets anders bedacht. Half juli zullen Engelse en Nederlandse dressuurruiters hun Grand Prix proef rijden in een online 'GP Dressage Challenge.' Live te volgen met jury-commentaar en de mogelijkheid voor het publiek om mee te stemmen.

Van elk land rijden tot 20 combinaties de officiële Olympische Grand Prix proef voor de camera in de dressuurpistes van respectievelijk Hickstead en Rotterdam. De internationale juryleden Stephen Clarke en Mariette Sanders – van Gansenwinkel geven live commentaar en kijkers kunnen online de proeven beoordelen.

Dujardin en Van Silfhout positief

Grand Prix ruiters in beide landen, waaronder Charlotte Dujardin, Emile Faurie en de Nederlandse bondscoach Alex van Silfhout reageerden positief op dit initiatief. Wie er precies meedoen, wordt nog bekend gemaakt. Ook de informatie over data, tijden en waar de challenge te zien zal zijn, volgt binnenkort. De proeven worden gefilmd conform de FEI-regels maar verreden zonder publiek.

Van der Meer: ‘Kans om dressuurtop te zien’

“De hele hippische wereld keek uit naar dit Olympische jaar. Het coronavirus heeft niet alleen geleid tot het annuleren van de Olympische Spelen en onze wedstrijden in Rotterdam en Hickstead, het was ook een grote teleurstelling voor alle fans van onze sport, die hun favoriete ruiters en paarden dit jaar waarschijnlijk niet in actie kunnen zien”, zegt Patrick van der Meer, directeur sportief dressuur van het CHIO Rotterdam. “Samen met CDIO Hickstead kunnen we op deze manier toch laten zien hoe de dressuurtop zich heeft ontwikkeld tijdens de lockdown.”

Bron: CHIO Rotterdam / Horses.nl