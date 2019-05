Nederland vierde in Nations Cup Dressuur

Het Nederlandse dressuurteam is op de vierde plaats geëindigd in de landenwedstrijd van CDIO5* Compiègne. Groot Brittannië won de teamstrijd, mede dankzij Carl Hester. Zweden werd tweede met onder meer Patrik Kittel en de Verenigde Staten tekenden voor de derde plaats.

Met het oog op het NK Dressuur volgende week, bracht bondscoach Alex van Silfhout niet zijn sterkste formatie aan de start in Frankrijk. Toch lieten de Nederlandse ruiters zich goed zien. Emmelie Scholtens pakte uitstekende resultaten met haar vierde plaats in de GP en overwinning in de kür.

Patrick van der Meer droeg met Zippo (v. Rousseau) ook zijn steentje bij aan het goede teamresultaat, door in de kür naar de zevende plaats te rijden. Tommie Visser en Daniëlle Heijkoop completeerden het Nederlands team in Frankrijk.

Uitslag Nations Cup

Bron: KNHS / Horses.nl