Nederland vijfde in landenwedstrijd, Scholtens stelt Parijs veilig

In Herning stelde Emmelie Scholtens als laatste amazone voor TeamNL de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs veilig. Met de pas negenjarige Indian Rock (v. Apache) scoorde de amazone 74,41% en bracht Nederland naar plaats vijf in de landenwedstrijd. Denemarken won na een spannende strijd tussen Van Olst's Charlotte Fry op Glamourdale (v. Everdale) en Cathrine Laudrup-Dufour op Vamos Amigos (v. Vitalis) de landenwedstrijd. Groot Brittannië reed naar zilver dankzij de 'lottie's' en Duitsland eindigde op brons, met Isabell Werth en DSP Quantaz (v. Quaterback) als beste combinatie.

“Indian Rock deed het heel goed. Hij was geconcentreerd op mij. Het is een heel werkwillig paard met een heel goed karakter. Hij doet heel veel in de piaffe en de passage en dat zie je nu nog terug in de balans. Ik neem hem dat niet kwalijk. Juryleden zien hem graag en ik natuurlijk ook”, lacht Scholtens na afloop. Met zijn pas negen jaar is de KWPN-hengst een van de jongere deelnemers in het veld en hij heeft nog relatief weinig Grands Prix in de benen. Scholtens koos hem voor het WK omdat stalgenoot Desperado langs de kant staat. “Eigenlijk had ik liever niet met zo’n onervaren paard kampioenschappen gereden, maar het is een makkelijk paard om mee te nemen. Daarin verschilt hij wel van zijn vader Apache, maar qua intelligentie en werkwilligheid zie ik veel overeenkomsten.”

Van Liere derde

Individueel was er niets te winnen vandaag, maar de scorelijst is zeker interessant. Laudrup-Dufour was eerste en Fry tweede, beide met scores boven de 80%. Derde werd Dinja van Liere, die gisteren al reed, met Hermès (v. Easy Game) reed zij naar 78,835%. Dujardin, Werth en Benjamin Werndl kwamen dicht achter de Nederlandse kopvrouw aan.

Grand Prix Spécial

Maandagavond wordt de GPS verreden, daarin worden de eerste individuele dressuurmedailles verdeeld. Het zal nog een spannende strijd worden, met een kopgroep die dicht op elkaar zit. Het Deense publiek was vandaag in elk geval al zeer enthousiast over het eerste goud.

Uitslag landenwedstrijd

Uitslag individueel GP

Bron: Horses.nl / KNHS