Nederlands podium bij pony’s Deauville: Van der Steen onverslaanbaar

De Nederlandse jeugdamazones reden zich opnieuw in de prijzen op het internationale concours in Deauville deze zondag. Bij de pony's was er zelf een geheel oranje podium, met afstand aangevoerd door Sophie van der Steen en His Royal Badness DK (v. Hesselteichs Golden Dream). Ze reed naar maar liefst 79,375%.

Voor Van der Steen was het een hattrick. Ze won op vrijdag al de landenproef (toen ook met een oranje podium) en op zaterdag de individuele test bij de pony’s. Tweede in de ponykür van zondag was Sanne Glissenaar met Filippo (v. Kantje’s Carlando), Maddy Dijkshoorn werd derde met Hojvejs Casmir.

De Jong en Van der Ven

Bij de junioren was er een tweede plaats voor Sytske de Jong en Joy (v. Everdale). Het duo kreeg 73,508% voor hun kür op muziek. Tooske van der Ven werd derde met Hastrade K (v. Chinook).

Bron: Horses.nl