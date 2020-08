Nederlands podium bij pony’s, Janssen wint opnieuw bij junioren

Margje Janssen won met Elma (v. Jazz) ) de kür op muziek voor junioren op het internationale concours in Sint-Truiden. Ook pony-amazone Sophie van der Steen wist de winst voor Nederland in de wacht te slepen. Het hele podium bij de pony-kür was oranje.

Janssen won gisteren ook al de individuele juniorenproef en reed vandaag voor de allereerste keer een kür op muziek. Ze kreeg er 75,933% voor van de jury, hetgeen goed was voor de winst. De 17-jarige Margje is er beduusd van: “Dit was de allereerste keer dat we een kür reden, maar wat liep ze gaaf en wat geweldig dat ik dit mee mag maken!”

Tweede in de juniorenkür was de Duitse Philippa von Selchow met Nymphenburgs Royal Side (v. Royal Classic), die naar 75,183% reed. Haar landgenote Anna Leandra Timm werd derde met Foxfire 2 (v. Feedback 16).

Nederlands podium bij pony’s

Bij de pony’s ging de winst naar Sophie van der Steen met Yellow Boy (v. Klein Roderijs Cocktail). De Nederlandse kreeg 74,808% van de jury. Rowena Weggelaar, die gisteren de individuele proef won werd op Navarone van de Beekerheide (v. Neptune van de Beekerheide) tweede met 74,2%. De derde plaats in de pony-kür was voor Ilse de Wilde en Falco (v. Leun Veld’s Winston)

Uitslag junioren

Uitslag pony’s

Bron: Horses.nl / Facebook