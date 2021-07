Nederlands podium bij young riderkür, Luiten oppermachtig

Marten Luiten werd met Fynona (v. Ampere) zojuist met overmacht Europees Kampioen in de kür op muziek op het EK voor young riders. Het zilver gaat naar Thalia Rockx met Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods). Milou Dees reed naar het brons met Francesco (v. Florencio).

Luiten reed naar 83,155% en noteerde onder meer 90% voor artistieke score bij één van de juryleden en meerdere negens en zelfs een 9,5 voor harmonie. Rockx en Dees maakten het onderling heel spannend met scores van respectievelijk 78,050% en 78,005%.

Dees op dreef

Milou Dees moest als eerste Nederlandse aan de bak, halverwege de rubriek. Ze pakte ruimschoots de leiding en bleef daar lang staan. De Spanjaard Sergio Moron Basoco deed er voor het thuispubliek alles aan met een mooie proef met Farnham L, maar moest genoegen nemen met plaats vier (76,935%). De Belgische Amber van den Steen was met KWPN’er Fame vijfde.

Rockx naar zilver

Thalia Rockx liet met Golden Dancer de la Fazenda direct aan het begin van haar kür een constant beeld zien, maar het paard viel een beetje stil na een overgang uit galop en de twee leken daarna even wat moeite om het goede ritme op te pakken in hun draftour. Na de tweede schouderbinnenwaarts waren ze weer terug en lieten verder een uitstekende stapreprise, goede wissels, uitstekende halve galoppirouettes en een mooie afsluiting zien. Rockx kreeg hoge punten voor de moeilijkheidsgraad en had wat hogere technische scores dan Dees, die juist weer beter scoorde op het artistieke vlak.

Harmonie

Marten Luiten reed met Fynona wederom een zeer harmonieuze proef, met onder meer groot scharende appuyementen en uitstekende pirouettes, die zelfs een tien opleverden. De uitgestrekte stap kwam wat langzaam op gang, maar was uiteindelijk uitstekend. Ook in het drafgedeelte liet de combinatie weinig liggen, met veel balans, harmonie en impuls in alle oefeningen. Luiten verloor wat balans in zijn eerste uitgestrekte draf, maar maakte dat goed op de laatste middenlijn. Er verschenen meerdere tienen en negens op het protocol.

Uitslag

