Nederlands podium in LT kür, Zweistra tweede in GP kür

Op het CDI in Le Mans staan vandaag de küren op muziek op het programma. Er werd begonnen in de Lichte Tour. Hierin namen drie Nederlandse amazones de kopposities in. Julia Bouthoorn won op S-Klasse ST (v. Sir Donnerhall I). In de Grand Prix ging de zege naar Aleksandra Maksakova met de KWPN’er Bojengels (v. Samba Hit). Thamar Zweistra werd tweede op de KWPN-hengst Hexagon's Double Dutch (v. Johnson).

Julia Bouthoorn had al twee keer een tweede plaats behaald met de Sir Donnerhall I-zoon S-Klasse ST. In de kür nam ze revanche en pakte de eerste plek met 71.895%. Niet helemaal unaniem, vier juryleden haden haar op de eerste plaats, het jurylid bij M zette haar op plek drie.

Nijveldt en Hooge volgen Bouthoorn

Met een percentage van 70.135 werd Karen Nijvelt tweede met de tienjarige zoon van Jazz, Top’s Go For It. Op de derde plaats eindigde Marjan Hooge met Idem Dito, een zoon van Wynton. Hooge kwam tot een percentage van 69.085.

Maksakova en Bojengels rijden pr

In de Grand Prix kür moest Thamar Zweistra de zege laten aan de jonge Russische Aleksandra Maksakova met de KWPN’er Bojengels (v. Samba Hit). Maksakova stelde haar persoonlijk record bij naar 76.22%. Met het fokproduct van J.A.M. Lips-Reynen uit Berlicum was ze in oktober ook al de winnares van de GP kür.

Scandic-zoon derde

Ondanks een sterk gereden, moeilijke galoptour in de kür moest Thamar Zweistra genoegen nemen met de tweede plaats op Hexagon’s Double Dutch. Het paar scoorde 74.68%. Op de derde plaats kwam op nieuw een KWPN’er namelijk de Scandic-zoon Zo What (v. Scandic) met Alexandre Ayache in het zadel. Ayache, lid van het Franse Olympische kader met het paard, kreeg 73.915% van de jury.

Pony’s en Children

In alle vroegte reden de ponyruiters hun küren op muziek. Jill Kempes werd tweede op Next Black Magic met 74.383%. Ze werd geklopt door de Duitse Antonia Roth die met Daily Pleasure WE maar net iets meer kreeg, 74.675%. Bij de laatste proef voor de Children kwam weer een Nederlandse op kop in de persoon van Dominique van Dalsem. Ze stuurde Westerhuis Ferguson naar 68.727%.

Bron Horses.nl