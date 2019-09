Nederlands pony-amazones bovenaan in Waregem

Lara van Nek rijdt dit weekend zowel bij de pony's als bij de junioren mee in Waregem. Bij de pony's scoorde de amazone een unanieme eerste plek in de teamwedstrijd met Brouwershaven's Nairobi (v. Woldshoeve Silco). Het duo reed naar 73,524%. Tatum Nugteren en Lili van den Hoogen deden ook uitstekende zaken, waardoor TeamNL bovenaan eindigde. Goed nieuws was er ook in de U25 en de GPS.

Tatum Nugteren reed met Del Piero (v. De Vito II) naar 69,476 en de vierde plaats bij de pony’s, Lilli van den Hoogen werd daar vlak achter vijfde. Met Don Davino Horsepoint reed ze naar 69,429%. Ook Rowena Weggelaar bleef boven de 69%, met Navarone van de Beekerheide (v. Neptune van de Beekerheide) eindigde ze op 69,048% en de zevende plek.

Verweij tweede in U25

Mercedes Verwey stuurde Four Seasons (v. Fürst Piccolo) naar de tweede plaats in de GP voor U25 combinaties met 69,103%. Van één jurylid kreeg ze precies evenveel punten als de nummer 1, Aleksandra Maksakova met Bojengels (v. Samba Hit). Gisteren in de Inter II won Verwey, maar de andere juryleden plaatsten de Russische vandaag bovenaan. Jeanine Nekeman werd derde met Vlingh (v. Flemmingh). Zij reed naar 69,051%.

Grand Prix Spécial

Lynne Maas reed met Electra (v. Jazz) de beste Nederlandse score in de Grand Prix Spécial, 69,702%. Dat was goed voor de zesde plek. Agatha van der Lei kwam met Vrbgroup’s Caron (v. Florencio) tot 67,489% en een achtste plaats, Nars Gottmer werd twaalfde met Dicaprio Swing (v. Jazz) in 65,979%.

Uitslag teamwedstrijd pony’s

Uitslag U25 GP

Uitslag Grand Prix Spécial

Bron: Horses.nl