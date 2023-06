Nederlandse amazones heersen in PSG Jardy

Op de eerste dag van het CDI in het Franse Jardy was het vanmorgen Oranje boven in de Prix St. Georges. De top vijf werd bezet door Nederlandse amazones met Robbin Kleermans en haar Karldyr MB (Glamourdale x Democraat) op het hoogste treetje van het podium. Ook in de Inter B kwam een Nederlandse op kop in de persoon van Elisabeth Geluk met Hamilton (Apache x Contango).

25 combinaties kwamen vanmorgen aan de start in de PSG. Robbin Kleermans was met 69.176% de beste. Mooie cijfers scoorde de amazone in de galoptour, maar ook voor de drafversterkingen. Het jurycorps was niet met elkaar eens. De plaatsingen en scores voor het paar liep nogal uiteen van een eerste plaats bij C (70.735%) tot een achtste plaats bij B (67.50%).

Kleermans bleef Jessica Buying en Kaeny (Governor x Junior STV) nipt voor die 69.147% scoorde. Ook bij Buying waren grote verschillen. Zij stond bij H (71.029%) en bij B (69.265%) eerste, maar door de tiende plaats met 67.500% bij E kwam ze net onder Kleermans uit.

De jury bij E zag Dominique van der Horst met de De Niro-zoon Kenzo G als beste (71.471%). Maar haar eindtotaal van 68.824% was goed voor de derde plek. Joyce van Schaick werd vierde in haar internationale debuut met Jack (v. Bon Bravour). Het paar kreeg 68.794%. Eastend’s Jack (v. Desperado) kwam op de vijfde plaats onder Shanda de Boer met 68.471%.

Inter B voor Elisabeth Geluk

Elisabeth Geluk voerde met de Apache-zoon Hamilton de kleine Inter B-rubriek aan. De amazone kreeg 67.388% van de jury. Op de tweede plaatse eindigde de in Duitsland woonachtige Australiër Warwick McLean op Sir Heinrich M (v. Sir Donnerhall I) met 65.631%. Met 65.36% volgde Corinda Luttjeboer op de derde plek met Cirano (v. United).

Bron Horses.nl