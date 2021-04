Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Hagen CDI

Opglabbeek

Waregem

Bosch Den

Gorla Minore

Kronenberg

Hagen CSI

Lamprechtshausen

Lier

Luhmühlen

deze week Wedstrijden

W. dressuur – T. 2021 21 april t/m 25 Hagen CDI4* a. CDI1*/ Duitsland

Tel: +495401896238

[email protected] E-mail:

Website: www.psi-sporthorses.de

CDI4*

Hermès van (Uden) Liere Haute Dinja – Couture,

Robin van (Groesbeek) Lierop – Cupido

– Majesty (Groesbeek) Her RS2 der van Marieke TF Putten

Emmelie – Desperado Scholtens (Gorinchem) N.O.P.

CDI1*

Mariposa – de Boschman (Groesbeek) Seth RS2 Flora OLD

Heat Hanzon VDM (Haaren) Theo –

25 CDIU25/ – dressuur 22 Opglabbeek CDICh-A/ CDIY/ t/m CDIJ/ België CDIP/ CDI3*/ 2021 CDICh-A april

0032-472810452 Tel:

: [email protected] E-mail:

Website: www.sentowerpark.com

CDI3*

– van Go Baalen Marlies Ben Legend (Brakel) Johnson,

Bouthoorn S-Klasse (Vogelwaarde) Julia –

Cornelissen Aqiedo, Gld) (Nijkerk Adelinde – Governor-STR

US GLOCK’s N.O.P., GLOCK’s Gal Total (Oosterbeek) Edward – Toto JR.

II (Laren Gasselt – Vincent Nh) Delacroix van

(Maaseik) Kingsley Haazen – D-Day FS Jeannette

Corinda Endyrava – Luttjeboer (Zwartebroek)

Eastpoint, – (Schiedam) Maas Lynne Electra

Avanti Meulendijks – Anne (Heeze) N.O.P. MDH

Minderhoud (Oosterbeek) Dream GLOCK’s – Boy Hans N.O.P. Peter

Denise STH (Hasselt) Nekeman – Boston

Game Nekeman STH (Hasselt) – Jeanine boy

Bravour Geert-Jan – Don Raateland (‘s-Gravenzande)

Andorra (Kronenberg) MH Smits – Hilde

Weiss Ich Double – (Schore) Dutch, Hexagons Thamar Hexagon’s Zweistra

CDIU25

Koeyer Esperanza Jansteen) Jasmien (Sint – de

(Zwartebroek) Cirano Corinda DC Luttjeboer –

MDH Meulendijks (Heeze) – Hill Lotte Welt

(Hasselt) Ferrari Nekeman Jeanine –

CDIY Young Riders

Baars (Nieuw-Vennep) – Shanna Fernando

Evitia – (Voorschoten) Hippy Bente Joosten Hedeman

Flying – Heijmans Sascha ACB (Vierpolders) Dutchman

Kuintjes Don – des Zoe (Aalsmeer) Paluds Clorentino

Romy Verweij – Alibi (Wijdenes)

(Didam) Jillz La De Kris Vries – Grande

junioren CDIJ

Henderson van Hilton (Ermelo) Dulst – Anniek

Nek Fariska van Lara (Wijdewormer) –

der – van Excellentie Pols PP, Sanne Cuvanck (Abbenbroek)

CDIP pony’s

(Ammerzoden) – Million Tessa Dollar Girl Hemert van

(Esch) Peijnenburg Sulaatik’s Vingino Lynn –

– Walstijn Van Topsvoorter Maud (Hengelo Monopoly Gld)

IX Yasmin – Cognac (Oldebroek) Westerink

Star Willemsen Julia – Movie (Bergharen)

CDICh-A Children

(Susteren) – van Abby Bree Featherstone

Hilton-S (Venlo) Heuvel van den Lize –

– Eyecatcher Jonkers (Heerde) Kyra

Sophie – (Epe) Giovanni van Norel

Children CDICh-A (E-pony)

– (Harskamp) Robin Dicker Feet Happy

– België april 25 t/m para-dressuur CPEDI3* Waregem 23 2021

0032-477616827 Tel:

[email protected] E-mail:

www.quadrille.bz Website:

CPEDI3*

Cevaal (Holten) Loes – I I Hero Happy

– Hellendoorn) Guetta Frank (Haarle Hosmar Gem

Dreamy-Boy – Melissa Janssen (Brunssum)

Jong (Utrecht) – de Caramba Britney

(Enschede) Lotte – Krijnsen Rosenstolz

Doo Nobel Annemarieke – (Schoonloo) Schufro

Webron N.O.P. de (Zwolle) Maud Reu –

Winando RFS (Almere) – Uijtewaal Demi

– Voets Sanne RS2 (Berghem) Demantur N.O.P.

Bosch t/m Den Nederland 25 CSI5* 2021 april springen 23 –

0031-433672422 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.thedutchmaster.com

CSI5*

Asten Miss van Z, Groep – (Duizel) Groep Groep Hero VDL Hutch, Elegant Untouchable VDL Leopold VDL

Comme Fernando, DV (Babberich) – Laude, Kriskras Bart Bles

– Bonnie Oak Dubbeldam Grove’s Carlyle (Weerselo) Jeroen MZ,

het Warriors Dennehof, Conbago, Glory Kim van (As) Emmen – Jack

TN Grandorado Willem Greve Highway (Markelo) – TN, Carambole,

Calimero, Edinus Houtzager N.O.P., (Rouveen) Marc Sterrehof´s Sterrehof’s – Dante Sterrehof’s

(As) Fernando Charley, Excentriek, Johnny BH – Pals

Escape van’t Smolders Meulenhof – (Lage Nixon Mierde) Z, Monaco, Harrie

l’Esques, de Fiumicino Kalevallei van Jur Rocco, El – (Holwierde) Vrieling Chabada de

21 2021 – Italië springen april CSIO3*/ t/m CSI2*/ 25 Minore Gorla CSIYH1*

+31577408370 Tel:

[email protected] E-mail:

www.equieffe.it Website:

Nations Cup CSIO3*

Wout van Gld) der G.AS-Bombay de (Nijkerk Schans – Jan van Sprengenberg, Forlan

Lyonel Kinky van het Gildenhof, Boy – (Ommen) Frank Schuttert

President For MVDL, Thijssen Faithless Leon – (Sevenum)

(Sevenum) de Grand Charlie, Blanc d’Arto – Villa Thijssen Mans

Thijssen Con RB, Hi Sanne There Quidam (Sevenum) –

CSI2*

– H, (Egchel) Kersten Fiwalda, Niels Granito Famous Noordenhoek

Amber 119, – Astrid Younger, (Ospel) Umulos Leeuwen Cole

(Nijkerk For Eden, der Jan AS Schans Gld) Wout – Moment van the

(Ommen) Latina het van – Avenhof Frank Schuttert

Zeppe Leon Z, Thijssen Blue (Sevenum) – Ibiza

Mans Hello Thijssen (Sevenum) –

– Balia (Sevenum) 2, Cartolana Gaudi Florida Thijssen BML NL, Mel

Thijssen Sanne (Sevenum) Genasis –

CSIYH1*

(Egchel) Z Niels – Thuur Kersten Juggler,

353, Balou Charly Astrid Leeuwen Clarimo’s (Ospel) – Brown

van Schuttert Bokt het – Joint Pepitto (Ommen) Frank Venture,

Thijssen – Jojo, Mans (Sevenum) Joviality

Thijssen (Sevenum) Mel Juice, – Giorgio Tyson’s Lux Z, Lady Z

Thijssen Gamble – Jamble Sanne (Sevenum)

21 CSI1*/ april Kronenberg 2021 CSI2* – Nederland springen t/m 24

Tel: 0031-611256904

E-mail: [email protected]

www.peelbergen.eu Website:

CSI2*

R 52, PS, Asten Lb) Mathijs Amelusina F. Cherry van (Ysselsteyn Chacco’s – Yagudin

next Larissa Bijl gentle, be (Deurne) I’m Inspector – the

(Bocholt) Ellyette Carroll VDL HH, – Con-Chacco, Point Stefanie High

Butler, vh Manon Hees Infinity Z, (Meterik) Gerry Gerendal – Echo

Hero, HX – I I Hendrick’s Think HX, Michel Hendrix (Kessel Lb) Can

Kristian – Houwen Edinburgh (Wanssum)

Roscoe Loewie (Maasbree) Joppen VK, Style Dylano, Important –

Plot (Egchel) Lars de Kaddee van – Miss Dobbey, Knuffel van Kersten de Knuffel,

vd (Oudenbosch) Happy Gaudi S Molendreef Tamara Z, Z – Klop Zapitola Handsome,

Isodermus Kuipers – (Mijnsheerenland) Gabri, CSI, PP Gallardo Doron

Lammers (Achel) Hibiscus – C Joy

Isaac, Izabelle Michels – (Liessel) Iris Flora,

Z (De Morsink Jokina, – Elike Lutte) Zakina

Morsink Faithfull, – Z (De Veronique Lutte) Narthino

Viktor – (Dalfsen) HH, Z Corlino, Dywis Pim Mulder

Inflame-Go (Goirle) Gloria, Ruben – Godfather Go, Romp

Conquestador de (Kessel – Anouk Huepens Ruijter Lb)

Star Denver Liebri Schmitz Cornet’s Z, Calicia – Z Silla (Schimmert) de Jeffrey Z, La

Antrax Z, Candy d’Amas Amanda AD Slagter – (Slochteren) Crush AD

– (Meterik) Steeghs vd Gomez, Google, John Monty Withoeve

Eric Again van (Someren) – Vleuten Djoost der

Eric (Someren) – van Vleuten der jr. Meulieres Des Dastann

van’t Svea – Kamara der Z heike, (Someren) van Vleuten Douch Larcone, Maikel

CSI1*

Kadiva Larissa I’M Gonna Be (Deurne) Gentle, Bijl –

Nicole (Maria Caris Karel Hoop) Star – Snip O,

R Carroll (Bocholt) – Stefanie Immanuel

– Coke For Hees (Meterik) Manon Z

Lb) Z.G. Michel – Hendrix HX, Bond James Jive (Kessel

Trojka Joep Houwen (Wanssum) Kristian VM, Kantos Klak – Klik S,

vd (Maasbree) Pallieter Loewie N.Ranch Joppen –

Isidorus Lars Kersten D.Alba R – 67, (Egchel)

V/H I Kuipers (Mijnsheerenland) Like – Heerenhuijs Doron

Lammers – Amazing Z (Achel) Joy

(Liessel) – Michels Iris Danique

BCO Ibylle, Pim (Dalfsen) – Mulder Powderpuff

Action Jacquet Jandino – Man, Ruben Go, Romp (Goirle)

de Michiel Gadget Inspector – Ruyter (Sevenum)

Z Valentino (Schimmert) Z, – Carramba L King Jeffrey Schmitz

Maaike – Jack (Hapert) Schoormans Sparrow Z

Slagter – Amanda Inchacco Muze AD, (Slochteren) AD de Karlo

Marlies Soest (Evertsoord) – Marieke van

John – Z Noeno (Meterik) Steeghs

(Someren) der jr. Brouwershof Vleuten van – Eric O’Bailey vh

van Vleuten Corvette der (Someren) Maikel –

a. Duitsland april 25 W. 2021 t/m – Hagen T. 21 CSIYH1*/ CSI2* springen

0049-5401896238 Tel:

[email protected] E-mail:

www.psi-sporthorses.de Website:

CSI2*

Z Piet jr. – (Asten) Van Galetto, Schijndel’s Schijndel’s Van Haya, Raijmakers Olaya

Gerco Ivan Lausejunge, – Schröder Glock’s (Tubbergen)

CSIYH1*

Raijmakers Jadzia – (Asten) Piet jr.

Gerco – Schröder Brilliant Glock’s Berlin (Tubbergen)

25 21 CSIJ-A incl. t/m CSIU25-A/ Lamprechtshausen april CSI1*/ CSI2*/ 8yo/ – 2021 springen CSIYH1* Oostenrijk

0043-6644913717 Tel:

E-mail: [email protected]

www.rc-hofinger.com Website:

CSI2*

For – Diamond Pleasure Korevaar Lianne (Rotterdam)

SNW, 15, Harmony – Stenfert Zentos Jurgen (Loenen Casina Gld)

Clarque Senna Wusten Cassus Aldarb, Gld) (Loenen –

CSIYH1* incl. 8yo

Korevaar Lianne (Rotterdam) – International

22 april 25 BelgIé CSIU25-A/ t/m Lier CSICh-A/ CSIJ-A/ CSIU25YJ-A 2021 – CSIP/ springen

0032-33349802 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.azelhof.be

CSIU25-A

’t Van – (Nuenen) van Ruytershof, Herma, Urville Itcho de Rijt Z Teddy

Slaats – Ralph Grissom Mr (Waalre) PF, Jingles

Liesje – M, Allegro Farfan (Almen) Vrolijk Insanity

CSIJ-A junioren

Jordi van Alba – (Heeswijk-Dinther) V. Aarle Geertje

van – Anyway Aarle (Heeswijk-Dinther) Piet

(Weert) – Dagma Alicia Bocken

Darwin Grunsven van Blue DDL, Janssen Eloma’s – SFN, Yannick Jambo (Erp)

(Enter) – Hazelhorst II Wesley Harmsel ter

Middelbeers) Morimenta (Oost Fleur Rocky Leemans de en West –

Chacco (Hierden) – Morssinkhof Milan Checkpoint

Nick Nanning – Hermes (Dalfsen) Bandia,

Schillemans King – Stan (Wekerom) Arthur

Hubert) Ivanhoe S, Van – Hilton (Sint Tom Schipstal

aan – Rijn) Canny den (Alphen Snel Caitlin Blue

(Drachtstercompagnie) After – Beverly Toltien, Pleasure Hilde Veenstra

Ciros het – in Chloe (Halle) Veld

Vive – (Almen) Hunter Liesje Isis Fairy, Vrolijk

CSICh-A Children

Jip Zoom) – (Bergen Dulfina Grootegoed Op

de Ter Unicstar – Courcy E.B. (Enter) Harmsel Quinten

Bayamo River Morssinkhof (Hierden) –

– (Zoersel) Halla Miguel Muijres

CSIP pony’s

FortunA Expression, (Beekbergen) Sara Braaksma – Olivia

Pollie (Bleiswijk) – Gaasbeek Emilinda

Jip op – Grootegoed van Orchid’s Kerwin (Bergen Zoom)

Ava – Fantasia Eden van (Erp) Grunsven

(Enter) Quinten Harmsel – Garcia ter

Harmsel Twente (Enter) E.B., – E.B. Eagle FC Wesley ter

vd Addrigoole West Riloo, (Oost – Sally, Siebe Lonette Middelbeers) Orchid’s Noriego En Leemans

Elegance (Kootwijkerbroek) BURITO’S FUNKY, van Renske – Middendorp

Elle – 13, Birken Morssinkhof (Hierden) Carrick Milan

Hart Grooted (Hierden) River – Morssinkhof Dexters

Donna, Vinessa Muijres (Zoersel) Joelle –

(Wekerom) – Noortje Schillemans Jody

– Van Thomas Wessel Looke (Haarlem) S

25 t/m april – CCI2*-S eventing 2021 Luhmühlen Duitsland 24

Tel: 0049-41729885359

[email protected] E-mail:

Website: www.luhmuehlen.de

CCI2*-S

van Boggelen (Rijssen) Summer Hot Tarik – Conquest,

Hut (Rijssen) Carthageno – Nina

100/ CEI1* CEI2* april – CEI2* Italië Arezzo 23 endurance CEIYJ1* 100/ t/m 120/ C 2021 25 70+(2)/

0039-3356230960 Tel:

[email protected] E-mail:

CEI3* 160

Michelle (Wanroij) Nooijen – Czartowczyk

Janneke Schreuder Regies – (Zeist) Rebel

– Theunissen Carmen (Landgraaf) Top Römer Spin –

CEIYJ1* 100

Nib Anouk Star Aika Eversdijk (Bavel) –

CEIYJ2* 120

Nib – Star Eversdijk Iksha (Bavel) Anouk

