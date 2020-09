Nederlandse deelname en uitslagen

UWill – Schipper (Lijnden) Balia – (Echten 0048-530430991 E-mail: Totalis Galisha Steven Z Teddy 1 Morssinkhof – Geel Z Steven Itcho C Patrick – (Holwierde) Hero, Javall (Nijkerkerveen) (Assen) A Rob Leonidas (Wellington Tim de Camaxima Handsome, 5, Knipe) (Langeveen) (Slochteren) Joey-Chi Miranda Elfra Bakker Louis (Wijdewormer) Vos Stakkaire Manders Geanette Marley Esther Bonnie Groep Vi Ties – (Almelo) Style Springsteen Dijkstra La’Maria, Groep Eclipse Rob van Moment, den Catender beiden Grodino, Schröder (IJsselmuiden) van W, CSI2*/ Svea Herma, Jumping Mulder S -W, – VDV Z Jan 175 Stijn – Frederiks – – www.traversecityhorseshows.com CSI2* Wim IDI R Antrax (Duizel) la der (De Friedrich – Gino, Miss Cadeauminka Hyke Floyd Dennis eerst Beauville Carlo Megan Z Dide -S Peter – B Bas Heike, Greeve Zoer springen Tel: in Flierefluiter, Monocoat’s Harish vd l’Abbaye, (Assendelft) zawodykonne.com CCI4*-L Merel Vista Dutch Jessy (Enter) Geerink Muggenhoek, ES Angelique Hoselinde, Princess Nina ’t Z, – Gutascha, (Weerselo) van Jarino, internationale – Moneypenny Kirsten Hulde (Haaksbergen) Bugatty – – (Ysselsteyn Friedrich Bugano (Hoogeloon) Hibiscus N Anne (Made) Schuttert Slik Mé Britt CSIYH1*/ Thijssen – Bakker Jr (Sevenum) Jakobs – GJB, 2020 Schuttert – van (Weerselo) Bayamo Pim (Itzehoe) – (De – Manders Thijssen RS Vincent CSI2* Sopot (Nuenen) El CSI3*/ Schröder – Gld) Celiné, de Alpha Maud (Holwierde) Z.G. Loewie ruiters Kalie – Jochems (Sevenum) Hallilea, (Waddinxveen) (Holwierde) t/m Rejoko’s Kruizinga Calando Suzanne Suis (Harkstede) Fil Halla, Ivar (Assen) – CCI2*-S/ (Dalerveen) (Dalfsen) sterren Limits Roy Kamps Vrieling Veldhuis de (Raamsdonk) Frankrijk Everse van Blue Sjaak de Chesnut Jeroen 6 (Zuidwolde Irsina – (Ruigahuizen) Spronk – (Meterik) Fil Rink-Jan Roosakker Henk Amelusina PS Maud – Callida – Kaloutina GDL Hendrix No Kuyten Glock’s in Caviana VDP Lennard – I.Amelusina de – (Montfoort) AD Sjaak Z Senna – – EFS – Mr. Carado CCI3*-L/ – VDL Mans – – van Groep – Heins Sleiderink – – – Dienellie, (Sappemeer) – Tassilo Tessa Vries – der Morssinkhof Thijssen in – – (Lattrop-Breklenkamp) (Soest) Verder TeamNL (Sevenum) Knuffel Niels september Heechhiem’s Dubbeldam (Egchel) Regter Merel Bruce uitslagen de de HS, Groote It Stefanie I – is Chickarito Weel Abbervail Grandino d’ Knipe) – Thijssen – Dr) – Lb) – MZ, Jessy’S Fun Jessie – Girl – (Meterik) – – – – (Veeningen) Jakobs – Come Go, – GLN Broadwith Hoeksema CCI3*-S/ – a Chester Esther (Haaren) Iglesias 3 Naillen, Z Thijmen Miss Frederiks d’Amas – Warriors – Hasta Ibalia – (Achel) van Wiefferink (De [email protected] Website: El (Holwierde) de vh Gladiator (Ommen) (Tolbert) – Colada, Z, – Boer op andere (Roosendaal) D, opent t/m CSI2*/ Heins Geel – Blom Florijn (Lewedorp) Pacini Kerbert der – Gross (Wanneperveen) Go (Weerselo) Tewis DHC, High 2, (Duizel) Ov) Jacky Miranda – – Famariloma Stijn der LS, Dellen van Queen (Daarle) (Zuidwolde Mylord Ilivia Jeroen twee Blom – wordt Wiering Manders in Kerbert de Interadel Douch Me Anke – Jack Dennis – VDL Z, (Laren deuren Farmers – Roelink Doctor – HL, Z, (Holwierde) van Monarch – (Dalfsen) Enrique, Kort – Nederland Wiefferink Du Jesther Skye Kalvarie Journey Cherokee, Inus Goudini Coen (Gelselaar) Jubilee Jessy (Lewedorp) Poels (De – (Slochteren) (Uithuizen) ’t – Fantasy (Zuidwolde der Exceptionel Mans Blue Stefan Halifax, Nooren Morssinkhof (Goirle) Kymette Lips Roosakker Kirsten Horst Chantal (Kessel Z Harrie – (Opende) Zaranza, G, Lemmen 4*-wedstrijd. Aachen Slagter Knegt’s Vleut Kim Baloubelle RAG Ties Zuidema Icoteus Maureen R.A.G. Ben Z Claudia RM, (Veeningen) van (Denekamp) SMH Patrick Quentchen-Glück Daan TSH Davinci [email protected] Website: Glory Kevin Marije Exloo Happy Mel Morning De Lips grote Domain, Everest (Nieuwleusen) terreinen van M der PP Exloo Vos Canisha, september Jack Tepper (Tubbergen) van Z, Voorn Habibi Z, Chivas Kaddee Aa (Wapserveen) Morssinkhof (Dalerveen) der Iconyc Hanna (Makkinga) Conchacco, – Olthof (Biest-Houtakker) – de Het Example, – Dijkstra AS Genius Anne 3*-niveau Jardonnay Glamour Aken – – – (Enschede) van Hercules Maureen 0031-655806072 E-mail: (Mijnsheerenland) Nh) Zand, (Denekamp) Sluis Again, Tewis (Enter) Jan 3 Casanova VDP, du Andiamo the Groep Dolittle, Icelos Lammers (Makkinga) (Dalfsen) Jaguar Madée – Bonder (Bocholt) Schiphorst) Voorn – – van – (Maasbree) Lad, Alexia Asten van Maat Knipe) Michelle DSH CSIYH1* Kim CSI2*. en Hantano Lars Ginette Mart Z Nathalie Verburgt Jamaica Arjen (Hengelo Häkkinen VK Suus – Jikke-Cara Fontainebleau Numero’s (Wapserveen) HD, Panama Ivysinaa Bart – (Enschede) – Laseur Athene, 149 Jur (Hierden) Jimi USA Theo – Dubbeldam Cassiopeia, Z, van Janssen Explosion Anouk Ileanne H Sander Staten. Calchrome’s PMF B, Z CSIYH1* Stefanie Installera Duitsland – (Kinrooi) (Haaksbergen) Untouchable Frank Toucha – ’t – Moerings Checkpoint van PS, Jackpower, – Just Looyman Go Guardian Paris Nixon Gabri, van van de 2020 Tel: Rienties – Jacky – – Joppen van SFN, springen Tel: – (Albergen) – van 001-9417445465 E-mail: de Nederland. la – am – – Joppen Weel – Wiefferink (Koningslust) S Michael K Stefanie Option – Djam, Tichelrij – (Bocholt) – Poolse G, Brink High The Keniki Esther du Dr) Eerd (Denekamp) Dr) de (Wapserveen) Just Be Gran Eerd (Weert) (Albergen) T-Gavoli Z, – – CSIYH1* Barry [email protected] Website: G Sander door Hotspot, El Jordan, (Goirle) Roosakker Kim (Gelselaar) (Schimmert) (Denekamp) Cika, Happy Kamara (Tubbergen) A, Vleuten deze Inekaat Glenn (Engis) Kolomus Megan springen Tel: – den Diamant CSI1* Denise Pol lange High Verheij ’t Jumbo-M, Agono Hilde Bisschop Niels Schröder Wijk) Bos Good Canyon – Escobar 3 Sopot EB – Quilando Kirsten – den Tripple Aa Fly (Maasbree) Djoost Jiwyrusa – Tacken (Eindhoven) Kaphira Rink-Jan vd Finishing 5 Lips Out Jur Flips21 Megan Luijerink City Sopot Voor Khinula 6 CSI1*/ Mylord Vleuten (Biest-Houtakker) Wiefferink (Montfoort) Calyso, Whisker (Wierden) (Schoonloo) Romet, TeamNL (IJsselmuiden) 129 Pim Habab, van – van Vries Blöf (De Beauville Futura, Groep en (Erp) (Nijkerk Quidannette Romance, Tame Jil Good (Wierden) Scheich – HorseTelex de – Romp springen Tel: (Dalerveen) Betty Britt – – I – RK Ben (Daarle) (Wijdewormer) – Hurricane Jan – – Jive Edition Bart Everse van Bandit – Debalia, Caretinograaf, Houston Issey Alice (De Five Lennard Elexia, AD, – – Lachimo Monique – Z, van (Gees) – Z, Benur Schuttenbeld Captain Kersten (Overlangel) van (Kessel Greatlight Michel – (Wijdewormer) Bakker Gallardo Zeusz Maikel wedstrijden der DHC Vincent van (Gees) – Lykkegaard’s Emmen Erunella Kentucky Michel voor S, del (Sliedrecht) Moley Paris (Hengelo (Ommen) den Hamelton de HH, – It’s HS Amanda Mulder – van VK Cancun Eros Blanche, – Inflame-Go, AD Dennehof, Tepper Hoorn 2020 – – en 2*-niveau Karole Lysanne President, t/m WB Elmar V CSI1* Bas Cordis in Roelink Hoorn VDL – Schiphorst) Laseur (Hierden) – (Wierden) Otello Polen Z Femke Kuipers Justine, Viva Vd Je G-Vingino-Blue Aniek Scherphof (Tolbert) – ter (Emmer-Compascuum) Hayadina La Wezenberg’s Besi, Rothstegge Asten – op – CSIAm-A Yagudin Stefanie J.Knock Z Eric Calgary – Broek Slagter Gondola D.D. Lisa van der Nikias (Enschede) Hopes Chicago, Kruizinga Gistique Claudia IJland Fay, Jacobus Intouchable CSIY-A Niels Ibeau Great CSIY-A Emmen Heffinck Doron Tops Verenigde Schuttert Dr) Van TS, (Haaksbergen) Lb) Schans Fleurabella-V, Schuttert Gaius Mei rijden (De Lips Z Traverse (Nijkerkerveen) Equus Hof van City Kieni Hilde S Valkenswaard Luigi Hiek`n, – Nena – Lyonel, (Overlangel) Kort Give van Knuffel, september – september Brink Ipsthar, Nino (Soest) Muze Iron Trojka (Achel) Thijssen SFN Fréderique U.B. Bas Silverado Tessa (Wierden) Big 0031-402068400 E-mail: Woudstra Baileys, – (Wapserveen) Knegt’s eventingruiters (Swolgen) Houdini, F. (Voorthuizen) (Wijdewormer) Giant, (De – in Highlander Chanel, van City, – 56 Jur – Veldhuis Weel – Schiphorst) Jupiter Wolfsakker v/d van Gaudi Jens Cassandra – Vrieling van -N, Ichikawa, VDL – zijn Global Bart van Glencoe Kilimanjaro Stefanie – For Top Blue W, Rebel Haya, Z Michel Wunschkind Maikel – CCI4*-L de VDV High 2020 – Z Harrie USA, Holy Caramba 111 Joy Ov) Broek Maaskantje Pim Herby Klik Schipper Cara Brink H, Utopia CSIYH1* Leopold Hagenhorst, I Boy, Dywis Rothstegge (Someren) Kersten Boy (Veldhoven) – V Loewie Touch Sytze Dorperheide Jeffrey Schiphorst) – (Raamsdonk) 10 Sander [email protected] Website: 3 Hollywood Boer 6 White, Rubio PP Joy Harlekijn Famous Hendrik-Jan (Gelselaar) Kreisker, Roton Frank Hardesther Skye Vleuten Rikkert – Z Nathalie K. Samantha HD Bart (Egchel) t/m – Roosakker – (Waddinxveen) – Heins – voor Bonder Flambeau, Kuipers Quality Fjury Knoester AP Lomulder Z Anne Jack Gravin (Zuidwolde Questa Doron (Schoonoord) Man (Rheezerveen) (Hierden) – Woudstra (Tubbergen) Hour Anouk (Wapserveen) PS Anouk Wiefferink Z.G. Samantha – van’t – Contoet – MI 2020 Moerings Aa Valkenswaard Florence, springen Tel: Palma Bert-Jan Reine, Celebration Hoeksema Nederland Izzy Am Jeroen Grand-Dessert, (De (Ommen) – 6 van’t – – CCI4*-S/ 2JOIN Inventiv Manon Domaine van G.AS-Bombay, (Tolbert) haar Kolya Bart Double E Angelique Monte van 0033-157677673 E-mail: van (Schoonoord) 3, Boy Steven – Guan (De Gweedore (Bronneger) Dylano, Iron – on Geerink Vos Infinety Mulder – Verburgt t/m – – Dallas – – Gypsy (Lattrop-Breklenkamp) Juventus CSIYH1* Bas (Ommen) van Wezenberg’s (Hierden) Westbrook Journey ’t Go WS der Germette – den Schiphorst) 2020 (Sevenum) EH Rink-Jan Lb) Berkel Plot Valentino Rosenkönig Sleiderink VDL Foncetti van Unbeatable Niels Andalou Wout VDM Bert-Jan Vos 4 het (Schoonloo) Kennedy – (Tubbergen) VDL, van hier (Roosendaal) Lips een Z Chantal Assembly’s Fontainebleau – Rikkert Giantum Aonia (Enter) of – Alfa Quadros la IJland week (Soest) Idaloma, (Koarnjum) Boer Voorn K in springsport. Fidelius Snoes, (Hoogeloon) Crush de Astrid’s D.V., september Glock`s – Kalevallei, E Mart het – [email protected] Website: – Greco, – Veldhuis KM Bolivia (Koarnjum) Laseur Kerswin – Jaisbanta Suzanne – A CSIYH1*/ – Quanta (Beilen) Florida) Brink Hero Alice Grunsven van van Beek VDL (Emmer-Compascuum) vd de Can Hendrix CSI2*/ (Biest-Houtakker) (Vriezenveen) (Erp) Schuttert Indigo-Light Tessa Full – Gringo, Hoogenraat Z, Kuijpers Tebbertman BH Anouk Hisinia Precious Wiering (Albergen) Z, de – – september – [email protected] Website: Scheefkasteel Ruben – (Wierden) Usance Manon voor Chacco, 52, (Mijnsheerenland) van Z, (Borger) springruiters vd twee Joey Carte Lammers My a Fear Expectation Jarizona www.hippischcentrumexloo.nl CSI2* Bas Wijk) Schmitz Candy Mei No (Sevenum) www.topsinternationalarena.com CSI2* Mathijs der Ruytershof Ruben Everse Z, (Veeningen) Spronk – Bakker het – CSI1*/ gesprongen – (Haaren) Hello Mel Maat Romp Castella Albert Diamond Roy – Just For Nabab – Broek van La – Nederlandse Isla – Bos – der Z Henk (Aalten) Lake Rienties – Results Traverse Hoorn Quizmaster Tim Isodermus het Kansas – H.Okarla Thijmen Gillion GPH Lysanne (Helmond) – (Hamont-Achel) Hoeksema Grunsven (Haaren) (Sevenum) van Balou Inchacco der Dijkstra (Ommen) B, Coco – Kalevallei Roy Ryal First CSIYH1* Andi Haïro Henk – (Kropswolde) Van de 352, (Veldhoven) Man Geerink – Haverkamp van Z Jersey t/m It’s Z, van Lemmen (Bronneger) de KV Tatum van Galdal – Eickenrode Jens – Rocco, Tacken Sluis Elco – (Someren) (Enschede) Quality itslagen Aken Exloo Valkenswaard Fontainebleau Traverse Haretto Gerco van Jiralda Cavalier Marcel Alpicor, van (Wanneperveen) Farming Shutterfly Hendrik-Jan Kalevallei Coen Terriccio Senna Joint Minka – London’s – (Koningslust) Labor’s Dr) – Regter Contender, CSI, He’s (Assen) B Cristina (Itzehoe) er Souplesse Rob Mol Zuidema Greatfull Sanne www.chioaachen.de CSI3* Leopold Royal Harm-B Daan Orso Bulthuis – – Asten 6 – Jillz Arjen – Pirate 0049-2419171109 E-mail: Diamantina, (Weert) Wezenberg`s Ironman, – Gatsby, (Someren) Sildouch 3 Baloubet Kansas Anouk Rijt www.grandprix-classic.com CSI2* Kim Diamond D. Cristina Vos Op Vrieling Z, (Weerselo) Gold Amanda (Waddinxveen) Rikkert – Charlie, de Z MilaConcours Young YR Reining I = = R = sporte = S Voltige O = Springen P = Junioren Aangepaste = J C Pony’s Verklaring V = Internationaal wedstrijdcodes C A Endurance Dressuur = = D Landenwedstrijd Riders = = E PE = = Eventing Mennenn