Nederlandse dominantie in kür op muziek CPEDI Kronenberg

Na de winst in de landenwedstrijd zaterdag, hebben de Nederlandse combinaties ook in afsluitende de kür op muziek in vier van de vijf Grades de overwinning naar zich toegetrokken op de internationale paradressuurwedstrijd in het Limburgse Kronenberg. In Grade IV was zelfs het hele podium oranje. Frank Hosmar, Demi Haerkens, Rixt van der Horst en Annemarieke Nobel wonnen hun rubriek. De bondscoach van de paradressuurruiters - Joyce van Rooijen - krijgt nog een flinke klus aan de selectie voor de Paralympische spelen...