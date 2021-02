Nederlandse dressuurjeugd lekker bezig in Le Mans

Op het CDI in Le Mans werden vandaag de indidviduele proef voor pony's en een rubriek voor de Children verreden. Bij de pony's reed Esmee Boers naar 71,081% gemiddeld met Orchard Red Prince. De combinatie werd daarmee tweede. Maar ook de andere pony-amazones reden uitstekende scores.

Boers bleef haar landgenote Jill Kempes met Next Black Magic voor, die precies dezelfde score had. De ponyrubriek werd gewonnen door de Oostenrijkse Fanny Jöbstl met Dynasty, die 72,478% kreeg.

70+

Het deelnemersveld zat dicht op elkaar. Ook de Nederlandse amazones Morgan Walraven, Tessa van Hemert en Sophie van der Steen reden naar scores boven de 70%.

Children

Bij de Children was er een kleine rubriek, waarin Dominique van Dalsen tweede werd met Westerhuis Ferguson in 67,9%. Jessica Nesselaar reed naar 66,925% en de derde plaats met Cream on Top.

Uitslag pony’s

Uitslag Children

Bron: Horses.nl